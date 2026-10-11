Újabb csapadékzóna éri el Magyarországot

A meteorológiai előrejelzés alapján a keleti országrészben az érkező csapadéksávból csupán kisebb mennyiségre lehet számítani, így jelentősebb esőzésre vagy felhőszakadásra nem kell készülni. Ugyanakkor a napsütéses órák száma abban a térségben korlátozott marad, a hőmérséklet pedig alacsonyabban alakul a környező területekhez képest.

Újabb, de már gyengébb csapadékzóna érkezik, amely a keleti tájakon okozhat még néhány milliméteres csapadékmennyiséget

– mutattak rá a meteorológusok, hozzátéve, hogy arrafelé tartósan felhős és hűvösebb marad az idő.

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