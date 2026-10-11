17°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Újabb csapadékzóna éri el Magyarországot
Globál

Újabb csapadékzóna éri el Magyarországot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Dél felől egy újabb, a korábbiaknál gyengébb csapadékzóna éri el az országot, amely főként a keleti tájakon okozhat némi esőt, miközben az érintett régiókban a felhős, hűvösebb időjárás tartósnak bizonyul – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

A meteorológiai előrejelzés alapján a keleti országrészben az érkező csapadéksávból csupán kisebb mennyiségre lehet számítani, így jelentősebb esőzésre vagy felhőszakadásra nem kell készülni. Ugyanakkor a napsütéses órák száma abban a térségben korlátozott marad, a hőmérséklet pedig alacsonyabban alakul a környező területekhez képest.

DEBRECEN előrejelzés
Másik település
11
vasárnap
Eső
15°C
11°C
10.7 mm
12
hétfő
Kissé felhős
17°C
8°C
0 mm
13
kedd
Derült
15°C
8°C
0 mm
14
szerda
Derült
14°C
4°C
0 mm
15
csütörtök
Kissé felhős
17°C
5°C
0 mm
16
péntek
Derült
18°C
6°C
0 mm
17
szombat
Zápor
17°C
9°C
0.4 mm
18
vasárnap
Borult
17°C
8°C
0.2 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

Újabb, de már gyengébb csapadékzóna érkezik, amely a keleti tájakon okozhat még néhány milliméteres csapadékmennyiséget

– mutattak rá a meteorológusok, hozzátéve, hogy arrafelé tartósan felhős és hűvösebb marad az idő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra
A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
Újra dörögnek a fegyverek: lerohanták a világ egyik legnépesebb országát – Küszöbön a totális háború?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility