Zelenszkij elárulta, mikor állítaná le a csapásokat az orosz olajfinomítók ellen

Volodimir Zelenszkij vasárnap megismételte Ukrajna régóta képviselt álláspontját, miszerint
készen állnak a finomítók elleni csapások leállítására, ám csak abban az esetben, ha Moszkva is felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra bombázásával, és mindezt valódi garanciák kísérik.
Trump szombaton kijelentette, hogy Kijevnek azonnal abba kell hagynia a támadásokat, mivel azok felhajtják az amerikai dízelárakat. Egyúttal hozzátette, hogy Ukrajnának le kellene cserélnie az elnökét, mert véleménye szerint Zelenszkij több lehetőséget is elszalasztott a Moszkvával való megegyezésre.
A dízelárak meredek emelkedése – amely a februárban kirobbant iráni háború következménye – a republikánusok számára egyre súlyosabb belpolitikai kihívást jelent a novemberi félidős választások előtt, amelyeken a demokraták akár mindkét kongresszusi kamarában többséget szerezhetnek.
Zelenszkij közvetlenül nem reagált Trump kijelentéseire, de hangsúlyozta, hogy a háború valódi oka kizárólag Oroszország. Kiemelte, hogy az energetikai infrastruktúra elleni csapásokat akár már ma meg lehetne szüntetni, ám Vlagyimir Putyin ezt nem akarja. Az ukrán elnök szombaton élesen bírálta a Trump által bejelentett amerikai–orosz dízelszállítási megállapodást is, amely szerinte csak bátorítaná Moszkvát az Ukrajna elleni támadások fokozására. Elemzők rámutatnak, hogy az egyezmény egyébként sem hozna tartós árcsökkenést a piacon, mivel a szállítani kívánt mennyiségek messze elmaradnak az orosz finomítók békeidőben mérhető exportkapacitásától.
A dízelszállítási megállapodást amerikai törvényhozók is bírálják, köztük Don Bacon republikánus képviselő, aki szerint a szankciók enyhítése helyett azok szigorítására lenne szükség. Kijevben sokan felháborodásuknak adtak hangot Trump vezetőcserét szorgalmazó kijelentése miatt.
Zelenszkij vasárnap európai vezetőkkel tárgyalt az újabb légvédelmi támogatási csomagokról, beleértve az orosz sugárhajtású drónok elhárításához szükséges lőszerutánpótlást is. Hétfőn Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter részt vesz az EU Külügyek Tanácsának ülésén, amelynek napirendjén az Oroszországgal szembeni szankciós nyomás fokozása és az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások haladása szerepel.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Zelenszkij elárulta, mikor állítaná le a csapásokat az orosz olajfinomítók ellen
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