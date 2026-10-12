A király előtt hozták megalázó helyzetbe a spanyol kormányfőt – Videón a kínos pillanatok

Kifütyülték Pedro Sánchez miniszterelnököt a spanyol nemzeti ünnep alkalmából rendezett katonai díszszemlén hétfőn Madridban.

Az eseményre érkező kormányfőt fújolás és sértő bekiabálások fogadták a seregszemle belvárosi helyszínén, miután kiszállt a hivatali autóból, hogy csatlakozzon a királyi párt fogadó elöljárók csoportjához a dísztribün előtt.

AHORA — Pedro Sánchez es recibido con una fuerte PITADA, gritos y abucheos a su llegada al desfile militar del 12 de octubre en Madrid, durante la Fiesta Nacional de España. https://t.co/fuIIHWENYE — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 12, 2026

Nem ez az első alkalom, hogy Pedro Sánchezt füttykoncert várja a parádéra egybegyűlt tömegből, de idén a nemzeti ünnep egybeesik a november 29-i előrehozott parlamenti választásokat megelőző, nem hivatalos kampányidőszakkal.

Több mint két hete országszerte folyamatosan tüntetéseket tartanak a lakhatási nehézségek miatti tiltakozásként, és rendszeresek az utcai megmozdulások a Ceutában, az észak-afrikai spanyol városban kialakult migrációs krízis miatt.

Az évtizedek óta hagyományos katonai felvonulás mintegy másfél kilométeres útvonalát kordonokkal zárták le a hatóságok, amely mögött többezres, spanyol zászlókat lengető tömeg gyűlt össze, helyiek és turisták egyaránt.

Az amerikai kontinens felfedezésének emléket állító nemzeti ünnepen hagyományosan nem tartanak politikai beszédeket.

A nemzeti ünnep fő eseményét jelentő katonai felvonuláson összesen 4380-an, katonák, csendőrök, rendőrök vonultak fel díszegyenruhában, 500-zal többen, mint a tavalyi ünnepségen. 82 repülőgép és helikoter vett részt a légiparádéban, amelynek részeként harci repülőgépek a spanyol nemzeti színeket, piros-sárga csíkokat festették az égre. Az ünnepségen megemlékeztek mindazokról, akik Spanyolországért áldozták fel életüket.

Sánchez éppen múlt hétfőn jelentette be, hogy november 29-én előrehozott választásokat tartanak. A közvélemény-kutatásokban a kormányfő pártja, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) jelentősen visszaesett, a Politico több felmérést átlagoló összegzése szerint csak 26 százalékra számíthat, míg legnagyobb ellenfele, a konzervatív Néppárt (PP) 33 százalékon áll. A harmadik legnagyobb erő a radikális jobboldali VOX, amely 18 százalékra számíthat.

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