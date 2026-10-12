A legrosszabb forgatókönyvre készül az Egyesült Államok: több ezer új fegyverrel készülnek a tengeri összecsapásra

A kaliforniai székhelyű Castelion védelmi vállalat által fejlesztett Blackbeard rakétát a hangsebesség több mint ötszörösének elérésére tervezték, és tengeri, valamint szárazföldi célpontok ellen egyaránt bevethető. A hagyományos hiperszonikus fegyverekkel szemben a fejlesztés során kiemelt szempont volt a megfizethetőség és a tömeggyárthatóság. A Pentagon májusban arra kért kongresszusi felhatalmazást, hogy

öt év alatt több mint 12 ezer darabot szerezhessen be a fegyverből.

Az amerikai haditengerészet becslése szerint a 2028 és 2031 közötti pénzügyi években az átlagos bruttó darabár nagyjából 385 ezer dollár lenne, ami lényegesen alacsonyabb a Lockheed Martin nagyobb méretű, LRASM típusú hajó elleni rakétájának mintegy 3,25 millió dolláros egységáránál.

A jelentős árkülönbség lehetővé tenné, hogy az amerikai erők jóval nagyobb készleteket halmozzanak fel, és egymást követő hullámokban indított támadásokkal kényszerítsék a kínai hadihajókat védelmi elfogórakétáik kimerítésére, előkészítve a terepet a nagyobb és pusztítóbb hajó elleni rakétáknak. Az amerikai Haditengerészeti Intézet (USNI) beszámolója szerint a haditengerészet júniusban 50, szeptemberben pedig további 444 elősorozatbeli példányt rendelt meg, és még idén el kívánja érni a korai hadműveleti képességet, bár a költségvetési előrejelzések és a Castelion áprilisi nyilatkozata alapján a tényleges rendszeresítés inkább 2027-re várható. Az USNI adatai szerint egy F/A-18E/F Super Hornet szeptemberben már sikeresen demonstrálta, hogy

képes két Blackbeard rakéta hordozására, a későbbi tervekben pedig gépenként akár négy fegyver elhelyezése is szerepel.

A nagyobb rakétakészletek iránti sürgető igény mögött az az aggodalom húzódik meg, hogy egy Tajvan körüli fegyveres konfliktusban az amerikai erők napok alatt kifogyhatnának a nagy hatótávolságú precíziós fegyverekből. A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) által 2023-ban lefolytatott hadijátékok során az amerikai erők az összes szimulált forgatókönyvben már a harcok első hetében teljesen felélték az LRASM-készleteiket.

A szakértők megosztottak abban a kérdésben, hogy mekkora pusztításra képes egyetlen Blackbeard-találat. A haditengerészet eredeti kötelezettségvállalásai mindössze 34 kilogrammos hasznos terhet írtak elő, a végleges robbanófej pontos tömege azonban egyelőre nem nyilvános. Timothy Heath, a Perceptum biztonságpolitikai kutatócég alapítója szerint a rakéta elsősorban kiegészítő fegyverként szolgálhatna: a légvédelmi rendszerek radarjainak megsemmisítésével nyithatna utat a nagyobb hatóerejű hajó elleni rakétáknak. Ezzel szemben Lyle Goldstein, a Defense Priorities agytröszt ázsiai programjának igazgatója úgy véli, hogy a hiperszonikus becsapódás kinetikus energiája önmagában is elegendő lehet ahhoz, hogy "harcképtelenné tegyen" egy hadihajót, és hosszas javításra kényszerítse azt.

Mindkét szakértő rámutatott ugyanakkor a koncepció fő gyenge pontjára, a Blackbeard indítóplatformjainak, vagyis a repülőgép-hordozóknak és a fedélzeti repülőgépeknek a sebezhetőségére. Heath szerint

a kínai erők támadásai lényegesen távolabb szoríthatnák az amerikai hordozókötelékeket Tajvantól, akár a rakéta hatékony hatótávolságán kívülre is.

Goldstein hasonlóképpen úgy látja, hogy a hordozók a nyugat-csendes-óceáni konfliktusövezet peremén kényszerülnének manőverezni, ami elérhetetlenné tenné a szárazföldi kínai célpontokat. Ennek ellenére a rakéta rendkívül hasznos lehetne a Guam térségében tevékenykedő, a csendes-óceáni logisztikai útvonalakat fenyegető kínai hadihajók ellen. Heath szerint emellett a tengerparti rakéta- és légvédelmi rendszerek elleni csapásmérésben rejlik a legnagyobb lehetőség, mivel a repülőgépekről történő indítás drámaian megnövelné a fegyver bevethetőségének rugalmasságát és hatótávolságát.

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