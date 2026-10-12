"Aki nincs az asztalnál, az az étlapon van" – Határozott üzenetet küldött a honvédelmi miniszter

A nemzetközi tanácskozáson – amelyen többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnök is felszólalt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig online csatlakozott a programhoz – a védelmi képességek fejlesztése és a bevethető csapaterők felkészültsége volt az egyik fő téma. A szakmai panelbeszélgetések és a kétoldalú egyeztetések során a résztvevők kiemelten foglalkoztak az európai védelmi ipari kapacitások bővítésével.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ott kell lennie a tárgyalásokon, amikor a kontinens védelmi stratégiájáról és a katonai jelenlét erősítéséről hoznak döntéseket.

"Aki nincs az asztalnál, az az étlapon van"

– mutatott rá a magyar jelenlét fontosságára a miniszter, hozzátéve, hogy az ország kész érdemi szerepet vállalni a közös biztonságpolitikai párbeszédben.

A fórumon elhangzottak alapján a politikai és katonai döntéshozók együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa védelmi pozíciói megerősödjenek. Ruszin-Szendi Romulusz szerint a deklarációkon túlmutató, gyakorlati lépésekre van szükség. "A biztonság nem pusztán politikai nyilatkozatok kérdése. Felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség" – emelte ki a honvédelmi miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt