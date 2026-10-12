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Áttörés a magyar-ukrán kapcsolatokban: megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt
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Áttörés a magyar-ukrán kapcsolatokban: megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt

Portfolio
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Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait és a kisebbségi iskolák jogbiztonságát garantáló törvényt, szúrta ki a Telex. A kárpátaljai magyarság számára kiemelten fontos lépés hatására a magyar kormány zöld utat ad Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatának, lehetővé téve két újabb tárgyalási fejezetcsoport megnyitását.

Orbán Anita magyar külügyminiszter hétfő délelőtt megerősítette, hogy várják a Kijevből érkező hivatalos tájékoztatást a jogszabály parlamenti jóváhagyásáról. A törvényt az elfogadását követően azonnal továbbítják Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek aláírásra. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar fél hazai és kormányközi szinten egyaránt folyamatosan nyomon kíséri majd a jogszabály gyakorlati végrehajtását.

A kisebbségi jogok törvényi garantálásával elhárult az akadály az elől, hogy Magyarország jóváhagyja a csatlakozási fejezetcsoportok megnyitásához és a következő kormányközi konferencia összehívásához szükséges hivatalos leveleket.

A diplomáciai előrelépést Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is üdvözölte.

Ukrajna uniós integrációja az elmúlt években meglehetősen hullámzóan alakult. Miután az ország 2023-ban hivatalosan is tagjelölti státuszt kapott, az előző magyar kormány az uniós tárgyalási keret elfogadását követően blokkolta az első fejezetcsoport megnyitását – annak ellenére, hogy az Európai Bizottság értékelése szerint Kijev már készen állt a lépésre.

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Az áttörés idén júniusban következett be, amikor az ukrán és az új magyar kabinet megállapodott a kárpátaljai magyarság jogainak védelméről. Ennek köszönhetően az első klasztert megnyitották, júliusban pedig a második fejezetcsoport tárgyalása is megkezdődött. Bár Ukrajna és több uniós tagállam az összes hátralévő klasztert megnyitotta volna, ezt a magyar kormány szeptemberben a kisebbségi megállapodás körüli viták miatt még megvétózta. A most elfogadásra váró ukrán kisebbségi törvény ezt a folyamatot mozdíthatja ki a holtpontról a két ország kapcsolatában és Ukrajna uniós integrációjában.

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Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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