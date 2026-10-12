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Bejött Zelenszkij gesztusa Magyarország felé: Ukrajna tovább roboghat az EU felé
Globál

Bejött Zelenszkij gesztusa Magyarország felé: Ukrajna tovább roboghat az EU felé

Portfolio
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Ukrajna tovább haladhat az európai uniós csatlakozás felé, miután Volodimir Zelenszkij elnök fontos törvényt írt alá – közölte az Ukrajinszka Pravda.

Az integráció országai megállapodtak abban, hogy megnyitják az utat Ukrajna csatlakozása előtt, miután a 2. és a 3. klasztert is megnyitják a kelet-európai ország előtt.

A montenegrói hétfőt egy újabb »szuperkedd« követi Albánia, Moldova és Ukrajna számára. Megerősíthetem, hogy minden EU-tagállam megállapodott a következőkben: a 2. és 3. klaszter megnyitása Ukrajna és Moldova számára, 3 fejezet lezárása Montenegró számára (17, 18, 19), valamint a 20. fejezet lezárása Albánia számára

– közölte Thomas Byrne, Írország európai ügyekért és védelemért felelős államminisztere.

A lépés közvetlen előzménye, hogy Magyarország is zöld utat adott, miután Zelenszkij aláírta azt a törvényt, ami szabadabban lehetővé teszi a kisebbségi nyelvhasználatot a magyarok számára az oktatásban. A 2. klaszter a Belső piac és a 3. klaszter, Versenyképesség és inkluzív növekedés terén tud most Kijev a lépésnek köszönhetően haladni.

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