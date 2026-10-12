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Bemondta Trump befolyásos szenátora: azonnal ki kell rúgni Hegseth minisztert - Teljesen vállalhatatlan, amit csinál
Globál

Bemondta Trump befolyásos szenátora: azonnal ki kell rúgni Hegseth minisztert - Teljesen vállalhatatlan, amit csinál

Portfolio
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Lemondásra szólította fel Pete Hegseth védelmi minisztert befolyásos párttársa, Thom Tillis észak-karolinai szenátor.

Tillis – aki korábban maga is Hegseth beiktatására voksolt -, egy NBC-interjúban tette felelőssé a védelmi minisztert az iráni háború kudarcaiért és a magas dízelárakért. Kritizálta a tárcavezetőt Nidal Hassan iszlamista terrorista nyilvános kivégzése miatt is.

Tillis úgy látja: az, hogy az amerikai katonatársaira tüzet nyitó Hassan őrnagyot nyilvánosan, livestreamen tervezik kivégezni, összességében segíti majd a dzsihadisták toborzását, amerikai életeket veszélyeztet majd, illetve teljesen ellentétes az amerikai kultúrával.

Hozzátette: magával a kivégzéssel egyetért, de a végrehajtás livestreamelése „illetlenebb, mint bármi amit életemben láttam.”

Ez egy újabb példa, ami azt mutatja, hogy Pete Hegsethnek és az egész színlelt hősködésének el kell takarodnia a védelmi minisztériumból, mivel ő egy kudarcot vallott vezető és erős vezetésre van szükség, hogy támogassuk Trump elnököt”

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– mondta Tillis szenátor.

Hozzátette:

szerinte az iráni háború sikertelenségéért, a magas üzemanyag-árakért nagyrészt Pete Hegseth kudarcai felelősek.

Ezután hangsúlyozta: nem Zelenszkij elnök jelent veszélyt Amerikára és a világra, hanem Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki újra akarja éleszteni az orosz birodalmat.

Arra is kitért, hogy politikai karrierjének egyik legnagyobb tévedésének tartja, hogy 2025 elején támogatta Pete Hegseth kinevezését, mint védelmi miniszter.

Javasolta ismét a védelmi miniszter kirúgását, hangsúlyozva, hogy más iparágakban is előfordul, hogy felvesznek valakit, majd eltávolítják, mert nem végzi rendesen a munkáját.

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Címlapkép forrása: John Lamparski/Getty Images

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