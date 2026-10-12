Bemondták Kijevben: egyetlen lépéssel Putyin eszközévé vált a világ legerősebb vezetője

Az elemző úgy látja: az iráni háború az oka annak, hogy magasak most az üzemanyagárak az Egyesült Államokban, viszont Donald Trump nem hajlandó beismerni, hogy a kialakult helyzet az ő hibája, ezért most bűnbakot keres.

Feszenko hangsúlyozta: Oroszországban jelenleg dízeltöbblet van, Moszkva korlátozza az exportot,

az Egyesült Államokban kialakult üzemanyag-válságnak semmi köze ahhoz, hogy Ukrajna az ország olajfinomítóit lövi.

Az ukrán szakértő úgy látja: a Kreml által Amerikának felajánlott dízelmennyiség elhanyagolható, az oroszok által kínált mennyiség összesen két napnyi amerikai fogyasztást sem fedez.

Moszkva lényegében kihasználja Donald Trumpot: arra akarják felhasználni az amerikai elnököt, hogy nyomást gyakoroljanak Kijevre, hogy szűküljön az ország katonai mozgástere.

Úgy fest: a Kreml most eléri, hogy az ukrán haderő állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, közben pedig gazdasági együttműködéssel tárgyal Moszkva és Washington, mindez növeli Moszkva pénzügyi forrásait a háború folytatására.

Trump egy szinten Putyin intézkedéseinek eszköze lesz, ez pedig az Egyesült Államok stratégiai érdekeivel ellentétes dolog. De szerintem ez változni fog, kérdés csupán, hogy mikor”

– fejtegeti Volodimir Feszenko.

Hozzátette: az orosz-amerikai megállapodás egyelőre csökkenti annak az esélyét is, hogy a béketárgyalások folytatódjanak, illetve csökkenti a bizalmat az Egyesült Államok szerepével kapcsolatosan is, mint független közvetítő.

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