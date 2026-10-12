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Bemutatták az Egyesült Államok új csúcsfegyverét: szintet lép az amerikai légvédelem
Globál

Bemutatták az Egyesült Államok új csúcsfegyverét: szintet lép az amerikai légvédelem

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A Lockheed Martin bemutatta a PAC-3 elfogórakéta-család legújabb tagját, a PAC-3 Edge-et, amelyet a hiperszonikus és a legfejlettebb rakétafenyegetések elhárítására terveztek - tudósított a Defense News.

Az amerikai védelmi óriásvállalat az Egyesült Államok Hadseregének Szövetsége (AUSA) éves washingtoni konferenciáján mutatta be az új elfogórakétát. A PAC-3 Edge a korábbi PAC-3 MSE alapjaira épül, ám

annál hosszabb és nagyobb átmérőjű, ami megnövelt hatótávolságot és nagyobb elhárítási magasságot biztosít.

A legfontosabb újítás a megnövelt manőverezőképesség. Az Edge az elődmodellhez hasonlóan az orr-rész közelében elhelyezett pályakorrekciós hajtóműveket (attitude control motors) alkalmaz, amelyek repülés közben térítik el a rakétát. Az új változatba több ilyen hajtómű került, ami még nagyobb agilitást eredményez. A korábbi kétimpulzusos, szilárd hajtóanyagú rakétamotort emellett a Northrop Grumman által fejlesztett háromimpulzusos változat váltja fel. Ez a hajtómű repülés közben háromszor tud tüzet fogni, ami további energiát biztosít a célkövetéshez és a megsemmisítéshez.

Az új elfogórakéta a hagyományos M903-as indítóállványról, a nemzetközi piacon is keresett konténeres indítórendszerekből, valamint a HIMARS FLEX platformról egyaránt indítható – utóbbi a megszokott HIMARS harcjármű támadó és védelmi feladatokra egyaránt alkalmas konfigurációja. A rendszer kompatibilis a Northrop Grumman IBCS integrált harcvezetési rendszerével is, amellyel az amerikai szárazföldi erők egyetlen hálózatba kapcsolhatják a különböző légvédelmi és rakétavédelmi szenzorokat.

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A fejlesztés időzítése nem véletlen, hiszen az elmúlt hónapokban éles vita bontakozott ki arról, hogy az amerikai hadsereg mekkora költségek árán vet be drága elfogórakétákat az olcsó fenyegetések – köztük az Irán által bevetett eszközök – ellen. A Lockheed Martin idén januárban hétéves keretmegállapodást kötött

a PAC-3 elfogórakéták éves gyártásának évi mintegy 600 darabról 2000 darabra történő felemeléséről.

A PAC-3 Edge tesztelését a tervek szerint 2027-ben kezdik meg, a hadrendbe állítás hivatalos amerikai célkitűzése pedig 2031. A Lockheed Martin ugyanakkor igyekszik előrébb hozni ezt az időpontot, és már az évtized fordulója körül elérné a hadrafoghatóságot.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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