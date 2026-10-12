Bepánikolt Moszkva: sorsfordító lépésre készül a Nyugat

Az egyik legbefolyásosabb orosz politikai szereplőnek tartott Patrusev szerint a Nyugat tervet készít a Balti-tenger felé vezető szorosok lezárására. Az elnök segédtisztje úgy véli, hogy egy ilyen blokád kulcsfontosságú tengeri útvonalakat gátolna el, ezzel lehetetlenné téve az oroszok és a kínaiak számára is kiemelkedően fontos kereskedelmi útvonalat.

Patrusev éppen Kínában tartózkodott, amikor az orosz tengerészeti tanács elnökeként beszélt erről. Hangsúlyozta, hogy a keleti nagyhatalom kiemelkedik a globális tengeri szállítmányozásban:

A nyugati országok megpróbálják megszervezni a hajóink elfogását. London és Brüsszel terveket készít a Balti-tenger és az oda vezető szorosok blokádjára. Más kulcsfontosságú hajózási útvonalak is veszélyben vannak

– mondta.

Patrusev hangsúlyozta, hogy a globális tengeri kereskedelemben számos olyan tengerszoros van, amely problémás lehet, külön kiemelte a Malaka-szorost, szerinte ezt is a „nyugati terrorista módszerek” veszélyeztetik. Kiemelte, hogy Oroszország igyekszik alternatívákat találni, hogy a hasonló problémás útvonalakat el tudják kerülni, ez az úgynevezett Transzarktikus Közlekedési Folyosó.

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