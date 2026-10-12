Drasztikus lépést követel az északi állam: teljesen kitiltanák az orosz turistákat az Unióból

Elina Valtonen finn külügyminiszter arra szólította fel az európai uniós tagállamokat hétfőn, hogy ne adjanak ki turistavízumokat orosz állampolgároknak mindaddig, amíg Moszkva nem vet véget az ukrajnai háborúnak.

A finn külügyminisztérium közlése szerint a tárcavezető az Európai Bizottságtól azt kéri, hogy szigorítsa meg az orosz állampolgárok vízumkérelmeinek elbírálására vonatkozó iránymutatásokat, és tegye meg a szükséges jogszabály-módosításokat az uniós turistavízumok betiltásához.

Valtonen a tárca közleménye szerint azt mondta, hogy immár ötödik éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, ezért nem tartja elfogadhatónak, hogy orosz állampolgárok Európába utazhassanak, és élvezhessék az európai életmódot és szabadságjogokat, miközben országuk ukrán otthonokat bombáz.

A finn külügyminiszter arra is felszólította a tagállamokat, hogy csatlakozzanak az Európai Bizottsághoz intézett levélhez.

A kezdeményezés az orosz turistavízumok betiltása mellett az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szűk köréhez tartozó személyek schengeni vízumainak megvonását, valamint az orosz sportolókkal szembeni vízumkorlátozások bevezetését is szorgalmazza. A javaslat kitér az orosz katonákra vonatkozó, az uniós tagállamok által már idén nyáron bevezetett intézkedésekre is.

Finnország, amely 1340 kilométeres határon osztozik Oroszországgal, már 2022-ben leállította a vízumkiadást az orosz állampolgárok nem létfontosságú utazásaihoz.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szeptemberben arról beszélt, hogy az uniónak szigorítania kell a Kremllel szembeni intézkedéseket, egyebek mellett a turistavízumok kiadásának felülvizsgálatával, hogy felléphessen Moszkva úgynevezett "hibrid támadásaival" szemben.

Kallas hazája, Észtország korábban az ukrajnai háborúban részt vevő orosz veteránokra vonatkozó, uniós szintű vízumtilalmat kezdeményezett. Az elképzelést a balti és az északi országok is támogatták.

Júniusban több európai ország közös levélben szólította fel az EU-t az orosz állampolgároknak kiadott turistavízumok szigorúbb korlátozására. A dokumentum szerint 2025-ben több mint 470 ezer schengeni turistavízumot adtak ki orosz állampolgároknak, ezek közül sok többszöri belépésre jogosított.

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