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Egyetlen, rövid üzenetet küldött Donald Trumpnak az iráni hadsereg: van egy dolog, amit az elnök félreért
Globál

Egyetlen, rövid üzenetet küldött Donald Trumpnak az iráni hadsereg: van egy dolog, amit az elnök félreért

Portfolio
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Irán készül a háború folytatására az Egyesült Államokkal, az ország civilizációjának túléléséről van szó, az amerikai haderő a „tűzzel játszik” és semmit nem tanult a történelemből – közölte Madzsid Ibn e-Reza, Teherán ügyvivő védelmi minisztere az Iran International cikke szerint.

Azok, akik ma gyűlölködő módon az iráni civilizáció pusztulásáról beszélnek, nem ismerik a történelmünket. A tűzzel játszanak, teljesen téves, hibás stratégiai következtetések mentén”

– mondta az iráni vezető.

Ne játszatok a tűzzel! A katonáink éjjel-nappal készülnek”

– monda Madzsid Ibn e-Reza.

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A civilizációs háború egy olyan tűz, amit nem lehet irányítani, nem lehet kordában tartani a terjedését, nem lehet megakadályozni, hogy másokat ne égessen meg”

– tette hozzá, közvetett módon megfenyegetve más országokat.

Ha úgy gondolják, hogy Irán megfutamodik egy civilizációját fenyegető inváziótól, nem érették meg az országunk történelmét és akaratát”

– mondta a teheráni vezető.

Donald Trump amerikai elnök többször is megfenyegette Iránt azzal, hogy elpusztítja a több ezer éves civilizációjukat, ha nem nyitják meg a Hormuzi-szorost és számolják fel nukleáris programjukat.

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Címlapkép forrása: Stringer/Getty Images

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