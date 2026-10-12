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Egyre vakmerőbb akciókkal próbálkozik Oroszország: határozott üzenetet küldött a katonai szövetség
Globál

Egyre vakmerőbb akciókkal próbálkozik Oroszország: határozott üzenetet küldött a katonai szövetség

Portfolio
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A NATO legfőbb katonai parancsnoka, Alexus Grynkewich amerikai tábornok a varsói biztonságpolitikai konferencián várhatóan nyíltan üzen Oroszországnak, leszögezve, hogy a szövetség képes elhárítani bármilyen támadást. A lépés hátterében az áll, hogy a nyugati fővárosokban egyre komolyabban veszik Moszkva fokozódó hibrid hadviselését - jelentette a France24.

Grynkewich, a NATO európai erőinek legfelsőbb parancsnoka (SACEUR) a tervek szerint kifejti a szövetség úgynevezett győzelmi elméletét, amelyet szóvivője, Martin O'Donnell ezredes úgy foglalt össze, hogy meg kell őrizni a NATO előnyét az elrettentési és védelmi tervekkel összhangban. A szóvivő hozzátette, hogy a bizonytalan globális biztonsági helyzetben már most

meg kell teremteni a feltételeket az agresszió elrettentéséhez, szükség esetén pedig a győzelem eléréséhez.

A figyelmeztetés hátterében a Kreml által végrehajtott szabotázs- és beavatkozási akciók sorozata húzódik meg, amelyeket az Ukrajna mellett kiálló országok ellen irányítanak. Az utóbbi hónapokban számos súlyos incidens történt, köztük egy robbanóanyaggal megrakott drón felfedezése egy német repülőtéren. Nyugati tisztségviselők szerint Moszkva egyre vakmerőbbé vált, amióta az orosz haderő elakadt Ukrajnában, és ezek a műveletek már jelentős emberáldozatokkal is fenyegetnek.

A NATO, amely hagyományosan védelmi szövetségként határozza meg magát, ugyanakkor küzd azzal, hogyan kezelje a nyílt fegyveres konfliktus küszöbe alatti, úgynevezett szürkezónás műveleteket. Mark Rutte, a szövetség főtitkára arra szólította fel a tagállamokat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és továbbra is támogassák Ukrajnát. Hozzátette, nem szabad naivnak lenni Oroszországgal kapcsolatban, de Moszkvában is tudják, hogy a szövetség az erősebb.

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Grynkewich felszólalásától nem várható részletes stratégiai információk feltárása, a beszéd inkább kettős célt szolgál: egyrészt üzenetet küld Moszkvának, másrészt megnyugtatja a szövetség keleti szárnyán fekvő tagállamokat.

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Címlapkép forrása: Reuters

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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