Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam

Évente négyszer mintegy ötven francia repülőgép emelkedik a levegőbe a Poker fedőnevű hadművelet keretében, amelynek célja egy ellenséges ország elleni nukleáris csapás begyakorlása. Stéphane Virem tábornok, a francia légierő stratégiai parancsnokságának vezetője egy ritka interjúban elmondta, hogy a gyakorlatok forgatókönyveit folyamatosan az új taktikákhoz és technológiákhoz igazítják. "Versenytársaink ma nem úgy működnek, mint tíz évvel ezelőtt, és mi sem" – fogalmazott a tábornok, kiemelve a légvédelmi rendszerek, drónok, radarok és műholdak rohamos fejlődését.

A francia nukleáris arzenál súlya a megváltozott geopolitikai helyzetben tovább nőtt.

Oroszország ukrajnai inváziója, a Kreml rendszeres nukleáris fenyegetőzése és az amerikai biztonsági garanciákkal kapcsolatos kételyek mind felértékelték Párizs atomerőit.

Emmanuel Macron francia elnök még 2025 márciusában bejelentette, hogy növelik a nukleáris robbanófejek számát, azóta pedig Franciaország nem hozza nyilvánosságra azok pontos mennyiségét, amit Macron "stratégiai kétértelműségnek" nevez. Az elnök több európai országgal – köztük Németországgal, Svédországgal, Finnországgal és Lengyelországgal – is párbeszédet kezdeményezett a nukleáris együttműködésről, amelynek keretében ezek az államok akár a Poker-hadműveletben is részt vehetnének.

A francia hadsereg a nyilvánosság felé is egyre nyitottabb. Korábban a tisztek még a Poker létezését sem erősítették meg, most viszont Virem tábornok szokatlanul részletesen beszél róla. Elmondta, hogy a gyakorlat során az ASMPA-R nukleáris cirkálórakéta szimulált indításainak eredményeit értékelik, és felmérik a francia oldal várható veszteségeit is az ellenséges légvédelem áttörésekor. A Poker "valódi hadműveletnek" minősül, ami a békeidejű kiképzésnél jóval nagyobb mozgásteret biztosít, például a biztonsági előírások terén viharos tengeri repülések vagy a személyzet szolgálati idejének korlátozása kapcsán.

Párizs közben nagyszabású modernizációs programot hajt végre. A 2027-es költségvetés 63,4 milliárd eurót irányoz elő katonai kiadásokra, amelyből mintegy 12 százalék jut a nukleáris elrettentésre. Macron tavaly bejelentette a negyedik nukleáris légibázis újranyitását a német határtól alig száz kilométerre fekvő Luxeuilben, amely 2035-re két század F5-ös blokkú Rafale vadászgépnek ad otthont, felkészítve őket az ASN4G hiperszonikus nukleáris cirkálórakéták hordozására.

Az ukrajnai tapasztalatok különösen a drónok és a drónelhárítás terén hoztak sürgető tanulságokat. Virem szerint el kell fogadni, hogy a tesztelt rendszerek akár egy év alatt elavulhatnak, így folyamatos frissítésre szorulnak. A tábornok kiemelte a nagyobb hatótávolságú légiharc-rakéták, az ellenséges légvédelem elnyomása és a kísérő harci drónok fontosságát is. A légierőnek végső soron 230 harci gépre lenne szüksége a jelenlegi mintegy 185 helyett, mivel a nukleáris képességű Rafale vadászgépeket hagyományos bevetésekre is alkalmazzák, ezt a bővítést ugyanakkor a legutóbbi katonai tervezési törvény nem tartalmazza.

Párizs nukleáris doktrinája legendásan "megengedő": a világon Franciaország az egyetlen atomhatalom, ahol létezik a "nukleáris figyelmeztető lövés" elve, melynek értelmében egy fegyveres eszkaláció utolsó előtti lépéseként Párizs korlátozott "elrettentő" atomcsapást indíthat.

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