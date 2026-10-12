14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam
Globál

Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Franciaország egyre nyíltabban beszél nukleáris elrettentő erejéről, és az ukrajnai, valamint a közel-keleti konfliktusokból levont tanulságok alapján frissíti légierejének atomcsapás-gyakorlatait, hogy hiteles elrettentést tanúsítson Oroszországgal szemben - tudósított a Politico.

Évente négyszer mintegy ötven francia repülőgép emelkedik a levegőbe a Poker fedőnevű hadművelet keretében, amelynek célja egy ellenséges ország elleni nukleáris csapás begyakorlása. Stéphane Virem tábornok, a francia légierő stratégiai parancsnokságának vezetője egy ritka interjúban elmondta, hogy a gyakorlatok forgatókönyveit folyamatosan az új taktikákhoz és technológiákhoz igazítják. "Versenytársaink ma nem úgy működnek, mint tíz évvel ezelőtt, és mi sem" – fogalmazott a tábornok, kiemelve a légvédelmi rendszerek, drónok, radarok és műholdak rohamos fejlődését.

A francia nukleáris arzenál súlya a megváltozott geopolitikai helyzetben tovább nőtt.

Oroszország ukrajnai inváziója, a Kreml rendszeres nukleáris fenyegetőzése és az amerikai biztonsági garanciákkal kapcsolatos kételyek mind felértékelték Párizs atomerőit.

Emmanuel Macron francia elnök még 2025 márciusában bejelentette, hogy növelik a nukleáris robbanófejek számát, azóta pedig Franciaország nem hozza nyilvánosságra azok pontos mennyiségét, amit Macron "stratégiai kétértelműségnek" nevez. Az elnök több európai országgal – köztük Németországgal, Svédországgal, Finnországgal és Lengyelországgal – is párbeszédet kezdeményezett a nukleáris együttműködésről, amelynek keretében ezek az államok akár a Poker-hadműveletben is részt vehetnének.

Még több Globál

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt

Vologyin megint elszabadul: megfejtette a Majdan-tüntetéseket a Duma elnöke

A francia hadsereg a nyilvánosság felé is egyre nyitottabb. Korábban a tisztek még a Poker létezését sem erősítették meg, most viszont Virem tábornok szokatlanul részletesen beszél róla. Elmondta, hogy a gyakorlat során az ASMPA-R nukleáris cirkálórakéta szimulált indításainak eredményeit értékelik, és felmérik a francia oldal várható veszteségeit is az ellenséges légvédelem áttörésekor. A Poker "valódi hadműveletnek" minősül, ami a békeidejű kiképzésnél jóval nagyobb mozgásteret biztosít, például a biztonsági előírások terén viharos tengeri repülések vagy a személyzet szolgálati idejének korlátozása kapcsán.

Párizs közben nagyszabású modernizációs programot hajt végre. A 2027-es költségvetés 63,4 milliárd eurót irányoz elő katonai kiadásokra, amelyből mintegy 12 százalék jut a nukleáris elrettentésre. Macron tavaly bejelentette a negyedik nukleáris légibázis újranyitását a német határtól alig száz kilométerre fekvő Luxeuilben, amely 2035-re két század F5-ös blokkú Rafale vadászgépnek ad otthont, felkészítve őket az ASN4G hiperszonikus nukleáris cirkálórakéták hordozására.

Az ukrajnai tapasztalatok különösen a drónok és a drónelhárítás terén hoztak sürgető tanulságokat. Virem szerint el kell fogadni, hogy a tesztelt rendszerek akár egy év alatt elavulhatnak, így folyamatos frissítésre szorulnak. A tábornok kiemelte a nagyobb hatótávolságú légiharc-rakéták, az ellenséges légvédelem elnyomása és a kísérő harci drónok fontosságát is. A légierőnek végső soron 230 harci gépre lenne szüksége a jelenlegi mintegy 185 helyett, mivel a nukleáris képességű Rafale vadászgépeket hagyományos bevetésekre is alkalmazzák, ezt a bővítést ugyanakkor a legutóbbi katonai tervezési törvény nem tartalmazza.

Párizs nukleáris doktrinája legendásan "megengedő": a világon Franciaország az egyetlen atomhatalom, ahol létezik a "nukleáris figyelmeztető lövés" elve, melynek értelmében egy fegyveres eszkaláció utolsó előtti lépéseként Párizs korlátozott "elrettentő" atomcsapást indíthat.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Donald Trump, meddig nem fogja megtámadni újra Teheránt

Váratlanul kilőtt Franciaország egy atomrakétát: Macron szerint világos az üzenet

Kiürültek a raktárak: elképesztő tempóra kapcsol az amerikai hadiipar egy elhúzódó háborúra készülve

Kisebbféle szemléletváltás állt be a NATO új tagállamánál: ha eldurvul a helyzet, inkább mégis lebombáznák az oroszokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility