Elege lett a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalmának: megkerülnék a stratégiai fontosságú tengerszorost

A tervek szerint az ország rövid távon napi 1,2 millió hordóval növelhetné exportkapacitását egy belföldi gázvezeték ideiglenes átállításával, így azon hét-nyolc héten belül már kőolajat is szállíthatnának. A miniszter közölte, arra utasította a Saudi Aramco állami olajvállalatot, hogy a vezetéket májusig használja olajszállításra, ezt követően azonban a csövet ki kell tisztítani, és a nyári szezon előtt vissza kell állítani gázüzemre.

További beruházásokkal összesen napi 3 millió hordós kapacitásbővítés érhető el.

A kelet–nyugati fővezeték szivattyúállomásainak korszerűsítésével és egyéb infrastrukturális fejlesztésekkel Szaúd-Arábia két-három éven belül akár napi 10 millió hordóra emelhetné a csővezetékes exportot, ami lehetővé tenné a szállítmányok átirányítását a fő tengeri útvonalakról – a Perzsa-öbölből és a Vörös-tengerről – a szárazföldi hálózatra.

A királyság azt követően fordít egyre nagyobb figyelmet a szárazföldi szállításra, hogy kirobbant a háború Irán és az Egyesült Államok között, a Hormuzi-szoros pedig lényegében teljesen lezárult. Mivel korábban z volt a fő szállítási útvonal ezért működőképes alternatívát kellett keresni. Az elmúlt hónapokban a felek nem igazán közeledtek a megoldás felé.

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