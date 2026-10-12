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Elszabadult a háború: megbénult a légiforgalom a Közel-Kelet legerősebb államában
Globál

Elszabadult a háború: megbénult a légiforgalom a Közel-Kelet legerősebb államában

Portfolio
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A húszik támadásai miatt szinte teljesen leállt Szaúd-Arábia légiforgalma - jelentette a Reuters.

A jemeni húszik hétvégén súlyos csapást hajtottak végre a rijádi reptér ellen, emiatt szinte teljesen leállt a légiforgalom a szaúdi fővárosban.

Vasárnap a légijáratok 100%-át, hétfőn a járatok mintegy háromnegyedét törölték.

A rijádi repülőtér vasárnap végig zárva maradt, miután az Irán által támogatott húszik rakétatámadása egy ember halálát okozta, és közel egy tucatnyian megsérültek. Egy nappal korábban, a szombaton végrehajtott – szintén a húszik által vállalt – csapásban 13-an vesztették életüket, a sebesültek száma pedig meghaladta a háromszázat.

A támadások az elmúlt évek legsúlyosabb fennakadását okozták a szaúdi polgári légiközlekedésben.

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Európai és ázsiai légitársaságok egyaránt felfüggesztették rijádi járataikat. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vasárnap óvatosságra intette az amerikai légitársaságokat a Szaúd-Arábia feletti és az országba irányuló repülésekkel kapcsolatban.

A Lufthansa-csoport október 16-ig törölte az összes rijádi járatát, az Air France-KLM pedig a hónap végéig meghosszabbította a szaúdi fővárosba irányuló és onnan induló járatainak felfüggesztését.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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