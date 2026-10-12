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Elszabadultak az indulatok: kilencszáz kilométert repültek a tengerbe csapódó rakéták
Globál

Elszabadultak az indulatok: kilencszáz kilométert repültek a tengerbe csapódó rakéták

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Észak-Korea hétfőn több ballisztikus rakétát lőtt ki a keleti partjainál a tengerbe – közölte a dél-koreai hadseregre hivatkozva az Al Jazeera.

A dél-koreai vezérkar tájékoztatása szerint az egyik rakéta a phenjani térségből indulva több mint 900 kilométert tett meg. Az indított rakéták pontos számát nem közölték, a japán partiőrség ugyanakkor két azonosítatlan lövedékről számolt be, amelyek feltehetően ballisztikus rakéták voltak, és a tengerbe csapódtak.

A dél-koreai elnöki hivatal szerint Phenjan ismétlődő rakétakísérletei megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, ezért azok azonnali leállítását követelte. A vezérkar szóvivője kijelentette:

a kilövés feltehetően erődemonstráció volt, válaszul Dél-Korea nemrégiben végrehajtott hiperszonikus rakétakísérletére.

Csütörtökön ugyanis Li Dzsemjung dél-koreai elnök személyes felügyeletével hajtották végre az ország első hiperszonikus rakétatesztjét, amely ritka nyilvános bemutatója volt Dél-Korea katonai képességeinek. Az elnöki hivatal közlése szerint a fegyver – a teljes fejlesztés után – jelentősen növelné Dél-Korea meglepetésszerű csapásmérő képességét a Koreai-félszigeten. Észak-Korea október 3-án szintén tesztelt egy hiperszonikus, közepes hatótávolságú rakétát, amelyet a dél-koreai és a japán rakétavédelmi rendszerek kijátszására terveztek.

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A feszültséget tovább növelte, hogy a múlt héten egy aknarobbanás három dél-koreai katonát sebesített meg a demilitarizált övezetben. A közös dél-koreai–ENSZ-vizsgálat megállapította, hogy a két aknát észak-koreai erők telepítették nagyjából egy évvel ezelőtt. Phenjan visszautasította a vádakat, és provokációval vádolta meg Szöult. A határ menti incidens előtt Szöul még arról számolt be, hogy "előzetes egyeztetéseket" folytat a Phenjan és Washington közötti párbeszéd elősegítésére.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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