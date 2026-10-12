Európa bevételére készülnek a Patrióták? – Sorsfordító küzdelmek jönnek a kontinens két nagyhatalmában

Bardella kétnapos spanyolországi útja hétfőn Ceutában kezdődött, ahol a nyáron tömeges migrációs hullám váltott ki káoszt, és lángolt fel újra a bevándorlásról szóló politikai vita.

A francia szélsőjobboldali vezető látogatását a két tábor még a nyáron kezdte egyeztetni, a végleges időpontot pedig azután rögzítették, hogy a múlt héten november 29-re kiírták az előrehozott spanyol választásokat.

Bardella a migrációt mindkét ország számára létkérdésként keretezte, és kifejtette,

a spanyol választás lehetőséget ad a spanyoloknak a véleménynyilvánításra, ahogyan a néhány hónap múlva esedékes francia elnökválasztás is alkalmat teremt a franciáknak arra, hogy visszavegyék az irányítást saját sorsuk felett.

Abascal a francia politikus jelenlétét annak bizonyítékaként értékelte, hogy új korszak nyílhat meg a két nemzet számára.

A Vox jelenleg 18 százalékos támogatottsággal a harmadik helyen áll a közvélemény-kutatásokban, ami jelentős mandátumnövekedést vetít előre. Erős választási szereplés esetén a párt kulcsfontosságú koalíciós partnerré válhat a felméréseket vezető, jobbközép Néppárt (PP) mellett. A Nemzeti Tömörülés számára a Vox sikere szélesebb európai lendületet adhatna, miközben a párt de facto vezetője, Marine Le Pen a jövő évi francia elnökválasztási győzelemre készül.

A két párt az Európai Parlamentben a Patrióták frakciójának tagja, és arra számít, hogy a következő hónapokban – a spanyol, francia, lengyel, olasz és görög nemzeti választások révén – több szövetségesük is kormányra juthat.

Bardella ceutai beszédében dicsérte Giorgia Meloni olasz miniszterelnök döntését, aki a nyári ceutai válság nyomán határellenőrzést vezetett be a Spanyolországból érkezőkkel szemben.

Kedden Abascal és Bardella zárt ajtók mögötti megbeszélést folytatott a kampánystratégiáról. A Nemzeti Tömörülés brüsszeli delegációjának főtitkára, Thibaut François tájékoztatása szerint a két vezető bemutatta egymásnak a stábját, és egyeztetett a programjuk kulcstémáiról, köztük a lakhatási kérdésekről. Mindkét politikus a kormányra kerülésért dolgozik – tette hozzá François. A két vezető emellett a madridi Nueva Economía üzleti fórumon is felszólalt, ahová Abascalt első alkalommal hívták meg előadónak.

Bardella számára a spanyolországi út egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy eltávolodjon a francia belpolitikai botránytól, miután a Mediapart oknyomozó portál arról számolt be, hogy 17 éves korában antiszemita nézeteket fogalmazott meg privát üzenetekben. A francia politikus többször is határozottan cáfolta a vádakat.

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