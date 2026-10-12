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Ez már egyre durvább: titkos bunkerekben bújkál a világ egyik legerősebb vezetője, konganak az ürességtől a Patriot-ütegek
Globál

Ez már egyre durvább: titkos bunkerekben bújkál a világ egyik legerősebb vezetője, konganak az ürességtől a Patriot-ütegek

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Egyre nehezebben tudják a szaúdi légvédelmi erők elhárítani a jemeni húszik támadásait, mivel fogytán vannak a Patriot légvédelmi rakétákból – tudta meg a Wall Street Journal bennfentes források alapján.

A lap információi szerint a meglévő légvédelmi rendszereket, rakétákat folyamatosan rotálják az országban a szaúdi légvédelmi erők, védve az ország olajipari létesítményeit és a politikai erőközpontokat, a vezetők palotáit.

A lap arról is információkat vezetett, hogy

az ország de facto vezetője, Mohamed bin Szalmán koronaherceg folyamatosan vándorol az ország védett kormánybunkerei közt,

szűk létszámú elit testőrségével az oldalán. A vezető világosan attól tart, hogy a húszik személyesen célba veszik őt is.

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Címlapkép forrása: UAE Presidential Court / Handout/Anadolu via Getty Images

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