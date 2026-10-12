Ez nagyon kínos: pillanatok alatt összeomlott Trump nagy tűzszünete

Donald Trump amerikai elnök egyre elkeseredettebb lépéseket tesz, hogy a félidős választások előtt valahogy lenyomja az üzemanyagárakat az Egyesült Államokban, ennek eredményeként kisebb mennyiségben még az oroszoktól is vásárolnak dízelt. A politikus igyekszik az iráni háború helyett Ukrajnára terelni a felelősséget az árak emelkedése miatt, mivel úgy véli, hogy az ukránok orosz finomítók elleni támadásai növelik az árakat. Ennek következtében Trump igyekszik tűzszünetet elérni Ukrajna és Oroszország között, legalább az energetikai létesítményekre kiterjedően. Az amerikai elnök egy nappal korábban be is jelentette, hogy ez megköttetett, ám Volodimir Zelenszkij egy nappal később kijózanító számokat mondott: állítása szerint az oroszok hat energetikai létesítményre mértek csapást, az uránok nem támadtak egyetlen finomítót sem.

Éppen ma támadtak meg az oroszok hat energiatermelő létesítményt Ukrajnában. Országszerte 33 ember megsebesült

– mondta.

Az elnök szerint ez a bizonyítéka annak, hogy Moszkva valójában nem érdekelt semmiféle energiaszünetben. Szerinte ez azért van, mert az oroszok úgy vélik, hogy többletbevételhez juthatnak a termékeik eladásából, amit aztán a háborús erőfeszítéseikre tudnak fordítani.

Nem támadtunk meg semmilyen energetikai objektumot Oroszország területén, mert Trump elnök azt mondta, hogy energetikai tűzszünet lesz Ukrajna és Oroszország között. És nem mi támadtunk, hanem Oroszország támadta meg a benzinkutainkat, az energetikai infrastruktúránkat, az infrastruktúránkat és más dolgokat

– zárta gondolatmenetét.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio