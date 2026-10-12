14°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Ez nagyon kínos: pillanatok alatt összeomlott Trump nagy tűzszünete
Globál

Ez nagyon kínos: pillanatok alatt összeomlott Trump nagy tűzszünete

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna betartotta a tűzszünetet, ennek ellenére a kezdeményezés az első pillanatban összeomlott – írja az RBK Ukraine.

Donald Trump amerikai elnök egyre elkeseredettebb lépéseket tesz, hogy a félidős választások előtt valahogy lenyomja az üzemanyagárakat az Egyesült Államokban, ennek eredményeként kisebb mennyiségben még az oroszoktól is vásárolnak dízelt. A politikus igyekszik az iráni háború helyett Ukrajnára terelni a felelősséget az árak emelkedése miatt, mivel úgy véli, hogy az ukránok orosz finomítók elleni támadásai növelik az árakat. Ennek következtében Trump igyekszik tűzszünetet elérni Ukrajna és Oroszország között, legalább az energetikai létesítményekre kiterjedően. Az amerikai elnök egy nappal korábban be is jelentette, hogy ez megköttetett, ám Volodimir Zelenszkij egy nappal később kijózanító számokat mondott: állítása szerint az oroszok hat energetikai létesítményre mértek csapást, az uránok nem támadtak egyetlen finomítót sem.

Éppen ma támadtak meg az oroszok hat energiatermelő létesítményt Ukrajnában. Országszerte 33 ember megsebesült

– mondta.

Az elnök szerint ez a bizonyítéka annak, hogy Moszkva valójában nem érdekelt semmiféle energiaszünetben. Szerinte ez azért van, mert az oroszok úgy vélik, hogy többletbevételhez juthatnak a termékeik eladásából, amit aztán a háborús erőfeszítéseikre tudnak fordítani.

Még több Globál

Váratlan fordulat a súlyos konfliktusban: meglepő ajánlatot tett ősellenségének az iszlamista rezsim

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Drasztikus lépést követel az északi állam: teljesen kitiltanák az orosz turistákat az Unióból

Nem támadtunk meg semmilyen energetikai objektumot Oroszország területén, mert Trump elnök azt mondta, hogy energetikai tűzszünet lesz Ukrajna és Oroszország között. És nem mi támadtunk, hanem Oroszország támadta meg a benzinkutainkat, az energetikai infrastruktúránkat, az infrastruktúránkat és más dolgokat

– zárta gondolatmenetét.

Kapcsolódó cikkünk

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
Ez már egyre durvább: titkos bunkerekben bújkál a világ egyik legerősebb vezetője, konganak az ürességtől a Patriot-ütegek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility