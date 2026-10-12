Felbukkant Európában a jövő csúcsfegyvere: a U740 Valkyrie hamarosan uralhatja az eget a kontinensen

A tesztrepülésre 2026. szeptember 29-én került sor egy közelebbről meg nem nevezett észak-európai tesztközpontban. Az Airbus közleménye alapján a próbarepülés minden kitűzött célt teljesített, mivel a gép sikeres, futópályától független, rakétahajtású felszállást hajtott végre, különböző magasságokban és sebességeken – egészen Mach 0,8-ig – manőverezett, emellett a repülés közbeni küldetésmódosítást is zökkenőmentesen végrehajtották.

Az Airbus a 2026-os berlini ILA repülési szakkiállításon mutatta be az U740 Valkyrie típusjelzést. A gép legfőbb újdonsága az alaptípusnak számító XQ-58-hoz képest a MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure) elnevezésű küldetésrendszer, amelyet a gyártó a Valkyrie "európai agyaként" jellemez. A rendszer teljes szuverenitást biztosít a szoftver, a küldetésalkalmazások, az adatok és a hardver felett, ami garantálja a német, illetve európai nemzeti felügyeletet a drón hadműveleti alkalmazása során. A MARS szerves részét képezi a MindShare nevű, mesterséges intelligenciával támogatott szoftvermodul, amely

a hiányzó pilóta pótlásán túl teljes bevetési kötelékek koordinálására is képes, miközben az ember mindvégig a döntési folyamat részese marad.

Mike Schoellhorn, az Airbus Defence and Space vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az egyre összetettebb fenyegetési környezetben a légierőknek megfizethető harci kapacitásra van szükségük. A Kratos bevált sárkányszerkezete és az Airbus szuverén európai küldetésrendszere együtt robusztus és költséghatékony megoldást nyújt a CCA-szegmensben. A cégvezető kiemelte, hogy a Valkyrie kulcsszerepet tölthet be az olyan személyzettel ellátott harci repülőgépek képességeinek bővítésében, mint az Eurofighter, megnövelt hatótávolságot, nagyobb tűzerőt és jobb túlélőképességet biztosítva a kötelék számára.

Az U740 Valkyrie önállóan vagy személyzettel rendelkező vadászgépek – mindenekelőtt az Eurofighter – irányítása alatt is végrehajthat nagy kockázatú bevetéseket. Ahhoz, hogy az Eurofighter "parancsnoki repülőgépként" működhessen, az Airbus és a Rafael közösen dolgozik a Litening 5 célzókonténer kommunikációs képességeinek bővítésén, valamint az Eurofighter avionikájának finomhangolásán. A sikeres tesztrepülést követően további próbákat végeznek a MARS rendszer teljes integrációjának ellenőrzésére.

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