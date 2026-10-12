Felbukkant Európában a jövő csúcsfegyvere: a U740 Valkyrie hamarosan uralhatja az eget a kontinensen

A tesztrepülésre 2026. szeptember 29-én került sor egy közelebbről meg nem nevezett észak-európai tesztközpontban. Az Airbus közleménye alapján a próbarepülés minden kitűzött célt teljesített, mivel a gép sikeres, futópályától független, rakétahajtású felszállást hajtott végre, különböző magasságokban és sebességeken – egészen Mach 0,8-ig – manőverezett, emellett a repülés közbeni küldetésmódosítást is zökkenőmentesen végrehajtották.
Az Airbus a 2026-os berlini ILA repülési szakkiállításon mutatta be az U740 Valkyrie típusjelzést. A gép legfőbb újdonsága az alaptípusnak számító XQ-58-hoz képest a MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure) elnevezésű küldetésrendszer, amelyet a gyártó a Valkyrie "európai agyaként" jellemez. A rendszer teljes szuverenitást biztosít a szoftver, a küldetésalkalmazások, az adatok és a hardver felett, ami garantálja a német, illetve európai nemzeti felügyeletet a drón hadműveleti alkalmazása során. A MARS szerves részét képezi a MindShare nevű, mesterséges intelligenciával támogatott szoftvermodul, amely
a hiányzó pilóta pótlásán túl teljes bevetési kötelékek koordinálására is képes, miközben az ember mindvégig a döntési folyamat részese marad.
The ride of the Valkyrie ️ With the successful first flight of the Airbus U740 Valkyrie in Europe, we are one step closer to introducing an operational uncrewed Collaborative Combat Aircraft (CCA) to the German and other European Armed Forces. The flight achieved all objectives, including a rocket-assisted take-off, manoeuvers at various altitudes and speeds up to Mach 0.8, and in-flight mission adjustments. These learnings will pave the way for subsequent flight tests with our MARS mission system. Based on the Kratos-built airframe, we’re equipping the Valkyrie with our own mission system that will serve as the uncrewed CCA’s “European brain”. Ensuring full control over software as well as mission applications, data and system hardware, MARS enables German and European Armed Forces to operate the Valkyrie with full operational sovereignty. The Valkyrie will also play a critical role in enhancing crewed combat aircraft such as the Eurofighter with extended range, firepower, and survivability. The aircraft design enables operational resilience through its rail launch capability, while offering conventional, runway based, take-off and landing as an option. Learn more: https://t.co/KggUSYkztO— Airbus Defence (@AirbusDefence) October 12, 2026
Mike Schoellhorn, az Airbus Defence and Space vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az egyre összetettebb fenyegetési környezetben a légierőknek megfizethető harci kapacitásra van szükségük. A Kratos bevált sárkányszerkezete és az Airbus szuverén európai küldetésrendszere együtt robusztus és költséghatékony megoldást nyújt a CCA-szegmensben. A cégvezető kiemelte, hogy a Valkyrie kulcsszerepet tölthet be az olyan személyzettel ellátott harci repülőgépek képességeinek bővítésében, mint az Eurofighter, megnövelt hatótávolságot, nagyobb tűzerőt és jobb túlélőképességet biztosítva a kötelék számára.
Az U740 Valkyrie önállóan vagy személyzettel rendelkező vadászgépek – mindenekelőtt az Eurofighter – irányítása alatt is végrehajthat nagy kockázatú bevetéseket. Ahhoz, hogy az Eurofighter "parancsnoki repülőgépként" működhessen, az Airbus és a Rafael közösen dolgozik a Litening 5 célzókonténer kommunikációs képességeinek bővítésén, valamint az Eurofighter avionikájának finomhangolásán. A sikeres tesztrepülést követően további próbákat végeznek a MARS rendszer teljes integrációjának ellenőrzésére.
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