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Kemény szavak a brit miniszterelnöktől: már tudja, ki állt a baljós támadás mögött
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Kemény szavak a brit miniszterelnöktől: már tudja, ki állt a baljós támadás mögött

Portfolio
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Az Egyesült Királyság kormánya szinte biztosra veszi, hogy az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) állt az RAF Fairford katonai támaszpontja elleni fenyegetés mögött. Andy Burnham miniszterelnök újabb szankciókat jelentett be Teherán ellen, miközben a szeptember végi incidenssel kapcsolatban mindmáig nem emeltek vádat senki ellen - írja a Guardian.

Andy Burnham hétfőn a parlamentben megerősítette, hogy a brit helyzetértékelés alapján a műveletet nagy valószínűséggel Iránból koordinálták, és szinte biztosan az Iszlám Forradalmi Gárda irányította. Ez lényegesen határozottabb megfogalmazás a miniszterelnök korábbi nyilatkozatánál, amelyben még csupán erős jeleket említett.

Shabana Mahmood belügyminiszter az alsóházban közölte, hogy Ed Miliband külügyminiszter bekérette az iráni nagykövetet. A brit kormány emellett szankciókkal sújtott két olyan személyt, akiket azzal vádolnak, hogy Irán javára végeztek kémkedést és hajtottak végre támadásokat Európában, valamint az Egyesült Államokban.

Az incidens szeptember 27-én, éjfél után történt, amikor öt londoni férfi három fehér furgonnal a Whelford nevű településre hajtott, amely az amerikai légierő által használt támaszpont mellett fekszik. Másnap óvadék ellenében szabadlábra helyezték őket, mivel sem bombát, sem robbanóanyagot nem találtak náluk.

Egy héttel később azonban az Egyesült Államok tizenkét B-1-es bombázóját kivonta a bázisról egy esetleges dróntámadástól tartva. Az amerikai erők a tavaszi és nyári közel-keleti konfliktus idején ezt a támaszpontot is használták az Irán elleni csapásokhoz.

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Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és európai szövetségeseik közös nyilatkozatban állapították meg, hogy

az eset jól bizonyítja az IRGC törekvését arra, hogy rejtett hálózatokon és megbízott szereplőkön keresztül fejtsen ki ellenséges tevékenységet a határain túl.

Brit források ugyanakkor többször hangsúlyozták, hogy Irán nem rendelkezik a bázis elleni komplex dróntámadás végrehajtásához szükséges képességekkel, így egyes szakértők szerint az akció inkább erődemonstráció lehetett.

Az incidens egy szélesebb fenyegetési hullám részeként értékelhető. A közös nyilatkozat rámutat, hogy az utóbbi időben Európa-szerte érték támadások a zsidó közösségeket, az iráni újságírókat és az amerikai érdekeltségeket, amelyekért a Harakat Aszhab al-Jamín al-Iszlámijja (HAYI) nevű csoport vállalta a felelősséget. Emellett egy héttel ezelőtt két iráni állampolgárt, a liverpooli Szalam Ahmadijánt és a salfordi Rahman Szálehit vádoltak meg terrorcselekmények előkészítésével, mivel a gyanú szerint házi készítésű klórbombával terveztek merényletet a manchesteri zsidó közösség ellen. Az ügyészség álláspontja alapján a robbanószerkezet elkészítéséhez egy Iránban tartózkodó harmadik féltől kaptak utasításokat, ügyüket pedig a londoni Old Bailey központi büntetőbíróságon tárgyalják majd.

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Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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