Készülnek a konfliktusra: kivédhetetlen szuperfegyvert teszteltek a feszült régióban

Szöul felvételeket hozott nyilvánosságra a hazai fejlesztésű hiperszonikus siklójármű sikeres tesztjéről. A videó Dél-Csungcsong tartományban, az ország nyugati partvidékén készült, a Védelmi Fejlesztési Ügynökség (ADD) felügyelete alatt zajlanak a gyakorlatok. A fegyvernek egyelőre nincs hivatalos elnevezése, így a katonai szaklapok is név nélküli hivatkoznak a fegyverre. A kilövésekről és a becsapódásokról készült képek azért is számítanak különlegesnek, mivel a HGV típusú rakéták kifejezetten bonyolultnak számítanak. Nagyon ritka még a nagy tapasztalattal rendelkező országokban is, hogy életképes és hatékony fegyvert fejlesszenek az ilyen megközelítésű megoldással.

Ezt a tesztindítást azért hajtották végre, hogy első alkalommal ellenőrizzék a jármű alapvető technológiáit hiperszonikus repülési környezetben: az ultramagas hőmérsékletű hőálló anyagok teljesítményét, az irányítási és irányítási képességeket, valamint a szabálytalan repülési manőverek végrehajtásának képességét alacsony magasságban

– közölte a Kék Ház, vagyis a dél-koreai elnöki rezidencia.

A különleges technológiával készült rakéta a becsapódás pillanatáig sértetlen maradt, azt nem hozták nyilvánosságra, hogy mekkora legnagyobb sebességet mértek. A típus jellemzője, hogy a kezdetben nagy magasságot érnek el vele, de ez még elmarad a ballisztikus rakéta pályájától, de gyakran hasznosítják a ballisztikus eszközök megoldásait. Ezt követően nagy magasságban nagy sebességgel képes manővereket végrehajtani. Ez a képesség megkülönbözteti a többi, jóval népszerűbb rakétatípustól. A sebesség, a manőverezési képesség és a repülési pálya nagyon nehéz kihívás elé állítja az ellenség légvédelmét. A HGV fegyverek

kifejezetten a nagy értékű és időérzékeny célpontok elleni bevetésnél lehetnek hasznosak.

A fejlesztés erős fegyvert ad Szöul kezébe, amelynek segítségével jelentősen bővül az Észak-Koreával szembeni fegyverarzenálja. A bemutatás éppen olyan korszakban jött, amikor a két ország közötti feszültség ismét kezd felerősödni, miközben a regionális nézeteltérések száma is növekszik. Oroszország és Kína is potenciális veszélyforrás lehet a távol-keleti békére nézve, az ígéretek szerint az új rakéta a két atomhatalomra is veszélyt jelenthet.

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