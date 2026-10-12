16°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kibordult Donald Trump a brüsszeli vezetőkre: szerinte teljes képmutatás, amit Oroszországgal csinálnak
Globál

Kibordult Donald Trump a brüsszeli vezetőkre: szerinte teljes képmutatás, amit Oroszországgal csinálnak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Uniót kritizálta Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán, miután ö maga is kritikát kapott szövetségeseitől, amiért feloldotta az Oroszországra kivetett energetikai szankciókat.

Az Európai Unió 250 milliárd dollárt fizetett Oroszországnak energiahordozókért és az álhír-média nem akar még csak a közelébe sem lépni ennek a sztorinak. Én a megfelelő döntést hoztam meg az amerikai nép érdekében – MINDIG AMERIKA AZ ELSŐ!”

– írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalára, majd aláírta a posztot.

Az EU vezetői azért kritizálták Trump elnököt, mert úgy látják, az orosz dízel és más energiahordozók vásárlása az orosz hadigépezet finanszírozásához járul közvetlenül hozzá.

Amerika első körben 300 000 tonna dízelt, később akár több millió tonna dízelt tervez vásárolni. Az EU 2023. február 5. óta tiltja az orosz finomított olajtermékek, például a dízel behozatalát, ugyanakkor egyes EU-tagállamok orosz kőoalajat és földgázt továbbra is vásárolnak.

Még több Globál

Európa bevételére készülnek a Patrióták? – Sorsfordító küzdelmek jönnek a kontinens két nagyhatalmában

Végre kiderült, mi az iszlamista rezsim terve Hormuznál

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Kapcsolódó cikkünk

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility