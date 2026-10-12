Kiborult Donald Trump a brüsszeli vezetőkre: szerinte teljes képmutatás, amit Oroszországgal csinálnak

Az Európai Unió 250 milliárd dollárt fizetett Oroszországnak energiahordozókért és az álhír-média nem akar még csak a közelébe sem lépni ennek a sztorinak. Én a megfelelő döntést hoztam meg az amerikai nép érdekében – MINDIG AMERIKA AZ ELSŐ!”
– írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalára, majd aláírta a posztot.
Az EU vezetői azért kritizálták Trump elnököt, mert úgy látják, az orosz dízel és más energiahordozók vásárlása az orosz hadigépezet finanszírozásához járul közvetlenül hozzá.
Amerika első körben 300 000 tonna dízelt, később akár több millió tonna dízelt tervez vásárolni. Az EU 2023. február 5. óta tiltja az orosz finomított olajtermékek, például a dízel behozatalát, ugyanakkor egyes EU-tagállamok orosz kőoalajat és földgázt továbbra is vásárolnak.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
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