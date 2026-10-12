16°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kimondta a német miniszter: ez már több mint hidegháború
Globál

Kimondta a német miniszter: ez már több mint hidegháború

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter a német belső hírszerzés, az Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) hétfői ülésén azt mondta, Németország egy „árnyékháborúban” van, a jelenlegi fenyegetések pedig még kiterjedtebbek, mint a hidegháború idején, mert határtalanná váltak – írja a Die Welt.

Egyértelmű célja, hogy destabilizáljon minket, végérvényesen destabilizáljon minket. Célja nem az, hogy katonailag legyőzzön, hanem hogy politikailag és társadalmilag elnyomjon minket

– fogalmazott Dobrindt.

Bár a miniszter név szerint nem említette Oroszországot, egyértelműen rá célzott.

Németországot – mint erős gazdasági nagyhatalmat, innovatív ipari központot, tudományos központot, valamint az európai védelem és az Ukrajnának nyújtott támogatás terén betöltött kulcsszereplőt – támadások célpontjává teszik – fűzte hozzá Dobrindt.

Még több Globál

Európa bevételére készülnek a Patrióták? – Sorsfordító küzdelmek jönnek a kontinens két nagyhatalmában

Végre kiderült, mi az iszlamista rezsim terve Hormuznál

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Ha valaki destabilizálni akarja a Nyugatot, akkor Németországot veszi célba. Ha Európát akarják destabilizálni, akkor Németországot veszik célba, mert mi vagyunk a nyugati és az európai stabilitás garanciái

– fogalmazott a miniszter.

Augusztus elején – feltételezhetően Moszkva megbízásából – szabotőrök drónos támadást hajtottak végre a lipcsei repülőtéren, amely a NATO egyik fontos logisztikai központja. A támadást egy ukrán Antonov szállítógép közelében akarták kivitelezni, de az a robbanószerkezet meghibásodása és egy reptéri dolgozó közbeavatkozása miatt végül meghiúsult.

Meg kell erősítenünk a képességeinket

– mondta Dobrindt, aki a hírszerző szolgálatok tervezett reformját népszerűsítette, amelyről most a Bundestagnak kell döntést hoznia. A tervek szerint a belföldi hírszerző szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV), illetve a külső hírszerzés, a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) a jövőben nemcsak több információt gyűjthet, hanem aktívabb fellépésre is jogosult lesz.

Így például a BND a jövőben tönkreteheti egy államilag irányított hackercsoport informatikai rendszerét, vagy manipulálhatja a termelési és ellátási láncokat, hogy megakadályozza drónok, fegyverek vagy robbanóanyagok gyártását. A BfV szigorú feltételek mellett titokban beléphetne lakásokba vagy üzlethelyiségekbe – például azért, hogy kémprogramokat használjon online házkutatás céljából.

A náci Németország jelentette tapasztalatok miatt a Német Szövetségi Köztársaság hírszerző szervei jóval szűkebb jogköröket kaptak, mint amilyenekkel a titkosszolgálatok a nyugati országokban általában rendelkeznek. Az Oroszország által végrehajtott hibrid támadások, illetve a hibrid fenyegetések azonban sürgetővé tették a német hírszerzés jogköreinek kiterjesztését.

Címlapkép forrása: Carsten Koall/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility