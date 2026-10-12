Kimondta a német miniszter: ez már több mint hidegháború

Egyértelmű célja, hogy destabilizáljon minket, végérvényesen destabilizáljon minket. Célja nem az, hogy katonailag legyőzzön, hanem hogy politikailag és társadalmilag elnyomjon minket
– fogalmazott Dobrindt.
Bár a miniszter név szerint nem említette Oroszországot, egyértelműen rá célzott.
Németországot – mint erős gazdasági nagyhatalmat, innovatív ipari központot, tudományos központot, valamint az európai védelem és az Ukrajnának nyújtott támogatás terén betöltött kulcsszereplőt – támadások célpontjává teszik – fűzte hozzá Dobrindt.
Ha valaki destabilizálni akarja a Nyugatot, akkor Németországot veszi célba. Ha Európát akarják destabilizálni, akkor Németországot veszik célba, mert mi vagyunk a nyugati és az európai stabilitás garanciái
– fogalmazott a miniszter.
Augusztus elején – feltételezhetően Moszkva megbízásából – szabotőrök drónos támadást hajtottak végre a lipcsei repülőtéren, amely a NATO egyik fontos logisztikai központja. A támadást egy ukrán Antonov szállítógép közelében akarták kivitelezni, de az a robbanószerkezet meghibásodása és egy reptéri dolgozó közbeavatkozása miatt végül meghiúsult.
Meg kell erősítenünk a képességeinket
– mondta Dobrindt, aki a hírszerző szolgálatok tervezett reformját népszerűsítette, amelyről most a Bundestagnak kell döntést hoznia. A tervek szerint a belföldi hírszerző szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV), illetve a külső hírszerzés, a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) a jövőben nemcsak több információt gyűjthet, hanem aktívabb fellépésre is jogosult lesz.
Így például a BND a jövőben tönkreteheti egy államilag irányított hackercsoport informatikai rendszerét, vagy manipulálhatja a termelési és ellátási láncokat, hogy megakadályozza drónok, fegyverek vagy robbanóanyagok gyártását. A BfV szigorú feltételek mellett titokban beléphetne lakásokba vagy üzlethelyiségekbe – például azért, hogy kémprogramokat használjon online házkutatás céljából.
A náci Németország jelentette tapasztalatok miatt a Német Szövetségi Köztársaság hírszerző szervei jóval szűkebb jogköröket kaptak, mint amilyenekkel a titkosszolgálatok a nyugati országokban általában rendelkeznek. Az Oroszország által végrehajtott hibrid támadások, illetve a hibrid fenyegetések azonban sürgetővé tették a német hírszerzés jogköreinek kiterjesztését.
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