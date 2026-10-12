Kiszivárgott egy kényes atomtitok, drasztikus lépésre szánta el magát az Egyesült Államok

Az ügy márciusban robbant ki, amikor Csong Dongjong egyesítési miniszter nyilvánosságra hozta, hogy Észak-Korea kuszongi régiójában egy urándúsító létesítmény működik. A kiszivárogtatás nyomán

Washington korlátozta bizonyos észak-koreai vonatkozású hírszerzési adatok megosztását Szöullal.

Csin Jongszung dél-koreai vezérkari főnök csütörtökön egy parlamenti meghallgatáson megerősítette, hogy egyes védelmi hírszerzési információk átadása valóban korlátozás alá esik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem veszélyezteti Dél-Korea katonai készenlétét.

A Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) vasárnap reagált arra a sajtóértesülésre, amely szerint Washington már kizárólag rakétaügyi információkat oszt meg Szöullal. A NIS közleményében cáfolta a hírt, hangsúlyozva, hogy a két ország a korábban nyilvánosságra hozott korlátozásokon túl továbbra is széles körű együttműködést folytat. Ez magában foglalja a Phenjan rakétaprogramjával, hagyományos katonai képességeivel és a Koreai-félszigeten zajló fejleményekkel kapcsolatos adatcserét, valamint a nemzetközi kapcsolatok, a kiberbiztonság és a kémelhárítás területét is.

Nam Szunguk, a Szukmjung Női Egyetem professzora szerint a korlátozás Washington mélyen gyökerező bizalmatlanságát tükrözi, amely elsősorban a I Dzsemjung-kormányzat két kulcsfigurájára, Csong Dongjong egyesítési miniszterre és I Dzsongszok NIS-igazgatóra irányul. A szakértő figyelmeztetett, hogy a helyzet rövid távon aligha oldódik meg. Hozzátette, hogy az érintett tisztségviselők leváltása enyhíthetné ugyan a feszültséget, de az elnök várhatóan nem tesz majd ilyen lépést.

Más nézőpontból közelítette meg a kérdést Csun Bonggun, a Koreai Nemzeti Diplomáciai Akadémia professor emeritusa. Szerinte a súrlódások mélyebb, strukturális változást jeleznek, amennyiben a szövetség a hagyományos, hierarchikus modellből egy kölcsönösen előnyös stratégiai partnerséggé alakul át, Washington pedig még csak most alkalmazkodik ehhez az új kerethez. Csun arra is felhívta a figyelmet, hogy a dél-koreai–amerikai kapcsolatokat mindkét országban belpolitikai fegyverként használják, ezért a vitás kérdéseket külön-külön, higgadtan kellene kezelni. Úgy véli, Szöulnak

egységes nemzeti konszenzust kellene kialakítania stratégiai prioritásairól, különben a megoldatlan nézeteltérések biztonsági és diplomáciai téren egyaránt újra meg újra felszínre kerülnek majd.