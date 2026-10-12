Közép-európai országot hívtak meg a gazdasági nagyhatalmak elit klubjába, nem is akárhonnan

Washington már májusban biztosította támogatásáról Varsót, most pedig megerősítette, hogy az év hátralévő részében is folytatja az egyeztetéseket a tagállamokkal Lengyelország teljesjogú csatlakozásáról.

A külügyi tárca szerint Lengyelország tartós gazdasági növekedése és erősödő nemzetközi vezetői szerepe ideális jelöltté teszi az országot.

Lengyelország idén az Egyesült Államok meghívottjaként vesz részt a december 14–15-i miami csúcstalálkozón,

amelyet Donald Trump elnök egyik golfüdülőjében rendeznek meg.

A PAP értesülései szerint az Egyesült Államok azt javasolta, hogy a csúcstalálkozó zárónyilatkozata utaljon Lengyelország állandó tagságára, ehhez azonban az összes jelenlegi tagállam beleegyezése szükséges, beleértve Oroszországot is. A nyilatkozat szövegét előkészítő úgynevezett serpák várhatóan egy csúcs előtti online egyeztetésen vitatják meg a kérdést.

Karol Nawrocki lengyel elnök nemzetközi politikai irodájának vezetője, Marcin Przydacz az állandó tagságot az A tervnek nevezte, de elismerte, hogy a konszenzusos döntéshozatal megnehezíti ennek elérését.

Nawrocki a csúcstalálkozó előtt Londonba utazik, hogy a jövő évi brit G20-elnökség idejére biztosítsa Lengyelország meghívotti státuszának meghosszabbítását.

Andrzej Domański pénzügyminiszter a G20-ak kereskedelmi minisztereinek múlt heti találkozóján jó esélyt látott a jövő évi meghívásra. Emellett a lengyel államfő Szaúd-Arábiába és Argentínába is ellátogat, hogy támogatást szerezzen a lengyel tagsághoz.

Harmadik lehetőségként felmerült az állandó meghívott státusz is, amellyel jelenleg a nemzetközi szervezetek – például az IMF és a Világbank-csoport – mellett Spanyolország rendelkezik.

Lengyelország régóta lobbizik a felvételért: már 2010-ben Lech Kaczyński akkori elnök kijelentette, hogy országa helye a G20-ak között van, 2022-ben pedig a lengyel kormány Oroszország kizárását és saját csatlakozását szorgalmazta.

Lengyelország azzal érvel, hogy gazdasága hamarosan a világ 20. legnagyobbjává válhat. Bár a G20-tagság nem kizárólag a gazdaság mérete alapján dől el, a csoport a világ húsz legnagyobb gazdaságának többségét tömöríti. Lengyelországnál csak Svájc és Hollandia rendelkezik nagyobb GDP-vel anélkül, hogy tagja lenne a G20-aknak.

A csúcstalálkozót beárnyékolja, hogy az Egyesült Államok szeptemberben meghívta Vlagyimir Putyint Miamiba, ami európai vezetők – köztük Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter – bírálatát váltotta ki. Nawrocki, aki Trump közeli szövetségese, a meghívás ellenére is részt kíván venni a találkozón, és Sikorski is megerősítette, hogy Lengyelországnak nem szabad bojkottálnia az eseményt.

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