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Kritikus a helyzet Nepálban: földcsuszamlás és villámárvíz miatt kellett bevetni a hadsereget
Globál

Kritikus a helyzet Nepálban: földcsuszamlás és villámárvíz miatt kellett bevetni a hadsereget

MTI
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Több mint száz külföldi túrázó rekedt Nepál áradások sújtotta régióiban - közölte hétfőn egy helyi tisztségviselő.

A hatóságok 321 embert mentettek ki, köztük 12 külföldit, miután a hétvégén egy árvíz, amelyet egy földcsuszamlás váltott ki, házak tucatjait sodorta el a Katmandutól nagyjából 100 kilométerre nyugatra található Gorka körzetben A nepáli hadsereg közölte, hogy a vízszint csökkenésével a mentési műveleteket kedden is folytatják.

A megáradt folyó a Trisuli egyik mellékága.

Bhuvan Radzs Odzsha, a népszerű túraútvonalat is magában foglaló Manaszlu természetvédelmi terület projekt egyik tisztviselője elmondta, hogy több mint 100 külföldi túrázó rekedt különböző területeken, akik nem tudtak időben visszatérni, mielőtt az ösvény egy részét elmosta a víz.

Halálos áldozatokról egyelőre nem érkeztek jelentések, bár öt falusit eltűntként tartanak nyilván. A nepáli katasztrófavédelmi hatóság szerint az áradás komoly károkat okozott három vízerőműben és a helyi infrastruktúrában, házakat, villanyoszlopokat is elmosott.

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Odzsha a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy ki kell menteni azokat a túrázókat, akik ezt kérik, de akik maradni szeretnének és folytatni a kirándulásukat, ezt megtehetik, de egy már biztonságos helyről. "Vannak éttermek és teaházak az út mentén. Biztonságban vannak" - tette hozzá.

Nepálban alig másfél hónapja, az ország Kínával határos térségében súlyos gleccseromlás történt, amelynek nyomán villámárvízben több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek. A szerencsétlenség több mint 30 ezer embert érintett és mintegy 7500 házat pusztított el.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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