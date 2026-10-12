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Kudarc lett Moszkva nagy tervéből: szuperbombázó helyett a fél világot fenyegető rakétát villantottak
Globál

Kudarc lett Moszkva nagy tervéből: szuperbombázó helyett a fél világot fenyegető rakétát villantottak

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Az orosz hadsereg új, nagy hatótávolságú cirkálórakétája, a Kh-BD (gyári kódján Izdelije 506) komoly szerepet kaphat Moszkva nukleáris elrettentési stratégiájában, de a háttérben valójában komoly problémákra világíthat rá a terv - tudósított a Defence Express.

A  Dr. Sidharth Kaushal jegyezte brit RUSI védelmi kutatóintézet friss jelentése szerint

a PAK DA program – amelynek keretében Oroszország a Tu-95MSZ és a Tu-160 stratégiai bombázók utódját tervezte kifejleszteni – kudarcba fulladt.

Moszkva ezért kénytelen a meglévő géppark harci képességeit más módon növelni. A Kh-BD rakéta ebbe a koncepcióba illeszkedik, hiszen a deklarált 6500 kilométeres hatótávolságával lehetővé tenné, hogy az orosz stratégiai bombázók az amerikai légvédelem hatósugarán kívülről mérjenek csapást célpontokra az Egyesült Államokban. Az egyik lehetséges indítási terület az Arktiszban fekvő Alekszandra-föld lehetne.

A rakéta méretei ugyanakkor meghaladják a Kh-101-ét, ezért mind a Tu-95MSZ, mind a Tu-160 bombázókon speciális átalakításokra van szükség a hordozásához. A Kh-BD létezése 2023 őszén vált nyilvánossá, amikor orosz tisztségviselők a korszerűsített Tu-160M bombázókat jelölték meg hordozóplatformként.

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Az orosz stratégiai légierő ráadásul egy másik kihívással is szembenéz, mivel az Egyesült Államok képes folyamatosan figyelemmel kísérni a Tu-95MSZ és Tu-160 bombázók rakétacsapásra való felkészülését.

Nukleáris eszkaláció esetén ez sebezhetővé teheti az orosz stratégiai repülőbázisokat – köztük az Engelsben és Olenyában található létesítményeket – egy esetleges megelőző NATO-csapással szemben.

A beszerzés ütemezéséről is szivárogtak ki adatok. 2025 őszén az ukrán Militarnij szakportál orosz dokumentumokra hivatkozva közölte, hogy a stratégiai légierő 2024-ben 16, majd 2026-ban újabb 16 darab Kh-BD rakétát kap, egyenként mintegy 4,5 millió dolláros áron. Ha mindkét szállítást teljesítik, Oroszország összesen 32 ilyen eszközzel rendelkezhet majd. A Defense Express szakértője, Ivan Kiricsevszkij szerint két forgatókönyv képzelhető el. Oroszország vagy Ukrajna ellen veti be a rakétát éles tesztelés céljából, vagy stratégiai tartalékként őrzi meg egy esetleges, NATO-val való közvetlen összecsapásra.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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