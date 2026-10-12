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Küszöbön egy furcsa szövetség a Közel-Keleten: az atomhatalom már támadna, de a királyság még kivár
Globál

Küszöbön egy furcsa szövetség a Közel-Keleten: az atomhatalom már támadna, de a királyság még kivár

Portfolio
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A jelek szerint egy újabb szereplő szállhat be a húszik elleni küzdelmekbe, ám ehhez még szükség van a monarchia jóváhagyására – írja a Haaretz.

Benjamin Netanjahú izraeli miniszterelnök szeretne csatlakozni a jemeni húszi felkelők elleni harcokhoz, de egyelőre ehhez még nem kapta meg Szaúd-Arábia jóváhagyását. Az iszlám hatalom részérről ez egyelőre várat magára, annak ellenére is, hogy az elmúlt napok csapásaival szemben tehetetlennek tűnnek. A királyságot de facto vezető Mohamed bin Szalmán szaúdi

koronaherceg egyelőre ellenzi, hogy Jeruzsálem is csatlakozzon a művelethez, mivel attól tart, hogy egy ilyen lépés súlyos társadalmi ellenkezést váltana ki.

Az izraeli kormányfő közeledése ugyanakkor teljesen más célt is szolgálhat, úgy vélik ugyanis, hogy az atomhatalom szeretné normalizálni a diplomáciai kapcsolatát Rijáddal. Ez a kezdeményezés illeszkedne Donald Trump amerikai elnök elképzeléséhez, aki Izrael térségi elfogadottságát szeretné megerősíteni egy szorosabb együttműködési háló létrehozásával. A kívánt megállapodás 2023-ban már rendkívül közel volt, de a gázai háború kirobbanása miatt végül elcsúszott.

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