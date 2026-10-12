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Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésban - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
Globál

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésban - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Portfolio
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Az orosz dízelexport tilalmának ideiglenes feloldásával Donald Trump messze nem csak a NATO-tagállamokat döbbentette le: a republikánusok nagy része is felháborodott az ötleten. Mint kiderült, az amerikai elnök konkrétan megfenyegette Kijevet is: ha nem állítja le az orosz petrokémiai célpontok támadását, Washington beszünteti a fegyverszállítmányokat, majd az ukránok válaszát meg sem várva hirdetett tűzszünetet. Kijev egy másik ponton is megtörni látszik: Vologyimir Zelenszkij elnök veszít népszerűségéből, és bejelentette, hogy a korábbiakkal ellentétben mégis hajlandó kiírni a tartós béke előtt a választásokat, ha Moszkva belemegy egy 60 napos fegyvernyugvásba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 121 drónt (ebből 76 az új, sugárhajtású Gerány 4-es) és egy H-59-es rakétát indított. A légvédelem 89 drónt fogott el.

(Telegram)

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Jönnek a hírek az éjszakai orosz légicsapásokról

A Harkiv megyei Izjumban egy ember megsebesült a hétfő virradóra végrehajtott orosz légicsapásban, Odessza megyében egy postai szolgáltató logisztikai létesítményeit érte találat - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

(MTI)

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Német gépek repülnek Olaszországba a Steadfast Noon hadgyakorlatra

A német légierő három Tornado harci repülőgéppel vesz részt a NATO idei Steadfast Noon elnevezésű nukleáris védelmi gyakorlatán, amely kedden kezdődik és mintegy másfél hétig tart Olaszországban.

A NATO éves hadgyakorlatán tizenhét tagállam katonái vesznek részt. A szövetség nem hozta nyilvánosságra a gyakorlat forgatókönyvét, de közölte, hogy annak mérete várhatóan hasonló lesz a tavalyihoz, amelyben mintegy kétezer katona és több mint hetven repülőgép vett részt.

(MTI)

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Ursula von der Leyen bejelentette: milliárdos segítség indul meg Ukrajnába

Az Európai Unió a héten mintegy 3 milliárd eurónyi védelmi támogatást utal át Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelkeret terhére – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével - írta meg a Kyiv Independent.

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Ursula von der Leyen bejelentette: milliárdos segítség indul meg Ukrajnába
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Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésban - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Az orosz dízelexport tilalmának ideiglenes feloldásával Donald Trump messze nem csak a NATO-tagállamokat döbbentette le: a republikánusok nagy része is felháborodott az ötleten. Mint kiderült, az amerikai elnök konkrétan megfenyegette Kijevet is: ha nem állítja le az orosz petrokémiai célpontok támadását, Washington beszünteti a fegyverszállítmányokat, majd az ukránok válaszát meg sem várva hirdetett tűzszünetet. Kijev egy másik ponton is megtörni látszik: Vologyimir Zelenszkij elnök veszít népszerűségéből, és bejelentette, hogy a korábbiakkal ellentétben mégis hajlandó kiírni a tartós béke előtt a választásokat, ha Moszkva belemegy egy 60 napos fegyvernyugvásba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

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