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Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
Globál

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

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Az orosz dízelexport tilalmának ideiglenes feloldásával Donald Trump messze nem csak a NATO-tagállamokat döbbentette le: a republikánusok nagy része is felháborodott az ötleten. Mint kiderült, az amerikai elnök konkrétan megfenyegette Kijevet is: ha nem állítja le az orosz petrokémiai célpontok támadását, Washington beszünteti a fegyverszállítmányokat, majd az ukránok válaszát meg sem várva hirdetett tűzszünetet. Kijev egy másik ponton is megtörni látszik: Vologyimir Zelenszkij elnök veszít népszerűségéből, és bejelentette, hogy a korábbiakkal ellentétben mégis hajlandó kiírni a tartós béke előtt a választásokat, ha Moszkva belemegy egy 60 napos fegyvernyugvásba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Kallas: üdvözöljük a tűzszünetet, ha Moszkva is betartja

Az EU üdvözöli az Ukrajna és Oroszország közötti energetikai tűzszünetet, amennyiben betartják, egyelőre azonban nem látni jelét, hogy Moszkva is tartaná magát ehhez - jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Luxembourgban.

(MTI)

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Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi jogokról szóló törvényt

Orbán Anita külügyminiszter luxembourgi nyilatkozata szerint Ukrajna további uniós integrációjának feltétele a kárpátaljai magyarság jogait biztosító törvény hétfői elfogadása. Az uniós külügyminiszterek tanácsülésén emellett jóváhagyják az eddigi legszigorúbb Oroszország elleni szankciós csomagot, és az e heti EU-csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök is találkozik.

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Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi jogokról szóló törvényt
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Vologyin megint elszabadul: megfejtette a Majdan-tüntetéseket a Duma elnöke

Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szerint a nyugati országok álltak az "ukrajnai neonácik" hatalomra jutása mögött - tudósított a Taszsz.

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Vologyin megint elszabadul: megfejtette a Majdan-tüntetéseket a Duma elnöke
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Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam

Franciaország egyre nyíltabban beszél nukleáris elrettentő erejéről, és az ukrajnai, valamint a közel-keleti konfliktusokból levont tanulságok alapján frissíti légierejének atomcsapás-gyakorlatait, hogy hiteles elrettentést tanúsítson Oroszországgal szemben - tudósított a Politico.

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Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam
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Az ukrán vasutat támadja Moszkva

Orosz csapás ért egy Odesszába tartó, katonai rakományt szállító hajót, valamint négy mozdonyt Odessza és Dnyipropetrovszk megyében - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

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Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 121 drónt (ebből 76 az új, sugárhajtású Gerány 4-es) és egy H-59-es rakétát indított. A légvédelem 89 drónt fogott el.

(Telegram)

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Jönnek a hírek az éjszakai orosz légicsapásokról

A Harkiv megyei Izjumban egy ember megsebesült a hétfő virradóra végrehajtott orosz légicsapásban, Odessza megyében egy postai szolgáltató logisztikai létesítményeit érte találat - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

(MTI)

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Német gépek repülnek Olaszországba a Steadfast Noon hadgyakorlatra

A német légierő három Tornado harci repülőgéppel vesz részt a NATO idei Steadfast Noon elnevezésű nukleáris védelmi gyakorlatán, amely kedden kezdődik és mintegy másfél hétig tart Olaszországban.

A NATO éves hadgyakorlatán tizenhét tagállam katonái vesznek részt. A szövetség nem hozta nyilvánosságra a gyakorlat forgatókönyvét, de közölte, hogy annak mérete várhatóan hasonló lesz a tavalyihoz, amelyben mintegy kétezer katona és több mint hetven repülőgép vett részt.

(MTI)

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Ursula von der Leyen bejelentette: milliárdos segítség indul meg Ukrajnába

Az Európai Unió a héten mintegy 3 milliárd eurónyi védelmi támogatást utal át Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelkeret terhére – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével - írta meg a Kyiv Independent.

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Ursula von der Leyen bejelentette: milliárdos segítség indul meg Ukrajnába
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Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésban - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Az orosz dízelexport tilalmának ideiglenes feloldásával Donald Trump messze nem csak a NATO-tagállamokat döbbentette le: a republikánusok nagy része is felháborodott az ötleten. Mint kiderült, az amerikai elnök konkrétan megfenyegette Kijevet is: ha nem állítja le az orosz petrokémiai célpontok támadását, Washington beszünteti a fegyverszállítmányokat, majd az ukránok válaszát meg sem várva hirdetett tűzszünetet. Kijev egy másik ponton is megtörni látszik: Vologyimir Zelenszkij elnök veszít népszerűségéből, és bejelentette, hogy a korábbiakkal ellentétben mégis hajlandó kiírni a tartós béke előtt a választásokat, ha Moszkva belemegy egy 60 napos fegyvernyugvásba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Trump bejelentette: azonnali energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

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