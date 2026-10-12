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Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
Globál

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Portfolio
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Az orosz dízelexport tilalmának ideiglenes feloldásával Donald Trump messze nem csak a NATO-tagállamokat döbbentette le: a republikánusok nagy része is felháborodott az ötleten. Mint kiderült, az amerikai elnök konkrétan megfenyegette Kijevet is: ha nem állítja le az orosz petrokémiai célpontok támadását, Washington beszünteti a fegyverszállítmányokat, majd az ukránok válaszát meg sem várva hirdetett tűzszünetet. Kijev egy másik ponton is megtörni látszik: Vologyimir Zelenszkij elnök veszít népszerűségéből, és bejelentette, hogy a korábbiakkal ellentétben mégis hajlandó kiírni a tartós béke előtt a választásokat, ha Moszkva belemegy egy 60 napos fegyvernyugvásba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Ez nagyon kínos: pillanatok alatt összeomlott Trump nagy tűzszünete

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna betartotta a tűzszünetet, ennek ellenére a kezdeményezés az első pillanatban összeomlott – írja az RBK Ukraine.

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Ez nagyon kínos: pillanatok alatt összeomlott Trump nagy tűzszünete
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Drasztikus lépést követel az északi állam: teljesen kitiltanák az orosz turistákat az Unióból

Elina Valtonen finn külügyminiszter arra szólította fel az európai uniós tagállamokat hétfőn, hogy ne adjanak ki turistavízumokat orosz állampolgároknak mindaddig, amíg Moszkva nem vet véget az ukrajnai háborúnak.

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Drasztikus lépést követel az északi állam: teljesen kitiltanák az orosz turistákat az Unióból
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Bepánikolt Moszkva: sorsfordító lépésre készül a Nyugat

Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz idézte Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztjének vészjósló fejtegetését.

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Bepánikolt Moszkva: sorsfordító lépésre készül a Nyugat
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Hivatalosan is itt a nagy áttörés: Zelenszkij aláírta a törvényt, nagy könnyebbség jön a határon túli magyaroknak

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában osztotta meg Kijev döntését, ami fontos lehet a két szomszédos ország kapcsolatának szempontjából.

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Hivatalosan is itt a nagy áttörés: Zelenszkij aláírta a törvényt, nagy könnyebbség jön a határon túli magyaroknak
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Kudarc lett Moszkva nagy tervéből: szuperbombázó helyett a fél világot fenyegető rakétát villantottak

Az orosz hadsereg új, nagy hatótávolságú cirkálórakétája, a Kh-BD (gyári kódján Izdelije 506) komoly szerepet kaphat Moszkva nukleáris elrettentési stratégiájában, de a háttérben valójában komoly problémákra világíthat rá a terv - tudósított a Defence Express.

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Kudarc lett Moszkva nagy tervéből: szuperbombázó helyett a fél világot fenyegető rakétát villantottak
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Kibordult Donald Trump a brüsszeli vezetőkre: szerinte teljes képmutatás, amit Oroszországgal csinálnak

Az Európai Uniót kritizálta Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán, miután ö maga is kritikát kapott szövetségeseitől, amiért feloldotta az Oroszországra kivetett energetikai szankciókat.

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Kibordult Donald Trump a brüsszeli vezetőkre: szerinte teljes képmutatás, amit Oroszországgal csinálnak
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Történelmi fordulat: megtette Ukrajna, amit Magyarország kért - Egyetlen dolgot várnak el most Budapesttől

Ukrajna arra számít, hogy Magyarország nem blokkolja többé Kijev Európai Uniós csatlakozását, most, hogy a parlament megszavazta a nemzeti kisebbségek jogait biztosító törvénycsomagot - erről Andrij Szibiha külügyminiszter írt X-oldalán.

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Történelmi fordulat: megtette Ukrajna, amit Magyarország kért - Egyetlen dolgot várnak el most Budapesttől
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Páros lábbal szállt be Washington és Moszkva alkujába Európa vezető hatalma: „szóba sem jöhet”

Oroszország csak nagy nyomás alatt lesz hajlandó komolyan tárgyalni a békéről, ezért ragaszkodunk a Moszkvára kirótt szankciókhoz – jelentette ki hétfőn a német kancellár, a büntetőintézkedések szigorítását sürgetve.

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Páros lábbal szállt be Washington és Moszkva alkujába Európa vezető hatalma: „szóba sem jöhet”
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Felbukkant Európában a jövő csúcsfegyvere: a U740 Valkyrie hamarosan uralhatja az eget a kontinensen

Az Airbus és a Kratos sikeresen végrehajtotta az U740 Valkyrie pilóta nélküli harci repülőgép első európai tesztrepülését - közölte a The Aviationist.

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Felbukkant Európában a jövő csúcsfegyvere: a U740 Valkyrie hamarosan uralhatja az eget a kontinensen
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Bemondták Kijevben: egyetlen lépéssel Putyin eszközévé vált a világ legerősebb vezetője

Oroszország szándékosan próbál éket verni az Egyesült Államok és Ukrajna közé a pár napja bejelentett dízelalkuval és arra használja fel a kialakult helyzetet, hogy korlátozza Ukrajna katonai mozgásterét – mondta el Volodimir Feszenko ukrán politikai elemző az ukrán RBK-nak.

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Bemondták Kijevben: egyetlen lépéssel Putyin eszközévé vált a világ legerősebb vezetője
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Kimondta a német miniszter: ez már több mint hidegháború

Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter a német belső hírszerzés, az Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) hétfői ülésén azt mondta, Németország egy „árnyékháborúban” van, a jelenlegi fenyegetések pedig még kiterjedtebbek, mint a hidegháború idején, mert határtalanná váltak – írja a Die Welt.

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Kimondta a német miniszter: ez már több mint hidegháború
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Áttörés a magyar-ukrán kapcsolatokban: megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt

Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait és a kisebbségi iskolák jogbiztonságát garantáló törvényt, szúrta ki a Telex. A kárpátaljai magyarság számára kiemelten fontos lépés hatására a magyar kormány zöld utat ad Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatának, lehetővé téve két újabb tárgyalási fejezetcsoport megnyitását.

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Áttörés a magyar-ukrán kapcsolatokban: megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt
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Két falu elfoglalásáról számoltak be az oroszok

Elfoglalta a donyecki régióbeli Lidine és a Zaporizzsja megyei Mikilszke települést az orosz hadsereg - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

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Egyre vakmerőbb akciókkal próbálkozik Oroszország: határozott üzenetet küldött a katonai szövetség

A NATO legfőbb katonai parancsnoka, Alexus Grynkewich amerikai tábornok a varsói biztonságpolitikai konferencián várhatóan nyíltan üzen Oroszországnak, leszögezve, hogy a szövetség képes elhárítani bármilyen támadást. A lépés hátterében az áll, hogy a nyugati fővárosokban egyre komolyabban veszik Moszkva fokozódó hibrid hadviselését - jelentette a France24.

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Egyre vakmerőbb akciókkal próbálkozik Oroszország: határozott üzenetet küldött a katonai szövetség
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Kallas: üdvözöljük a tűzszünetet, ha Moszkva is betartja

Az EU üdvözöli az Ukrajna és Oroszország közötti energetikai tűzszünetet, amennyiben betartják, egyelőre azonban nem látni jelét, hogy Moszkva is tartaná magát ehhez - jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Luxembourgban.

(MTI)

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Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi jogokról szóló törvényt

Orbán Anita külügyminiszter luxembourgi nyilatkozata szerint Ukrajna további uniós integrációjának feltétele a kárpátaljai magyarság jogait biztosító törvény hétfői elfogadása. Az uniós külügyminiszterek tanácsülésén emellett jóváhagyják az eddigi legszigorúbb Oroszország elleni szankciós csomagot, és az e heti EU-csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök is találkozik.

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Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi jogokról szóló törvényt
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Vologyin megint elszabadul: megfejtette a Majdan-tüntetéseket a Duma elnöke

Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szerint a nyugati országok álltak az "ukrajnai neonácik" hatalomra jutása mögött - tudósított a Taszsz.

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Vologyin megint elszabadul: megfejtette a Majdan-tüntetéseket a Duma elnöke
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Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam

Franciaország egyre nyíltabban beszél nukleáris elrettentő erejéről, és az ukrajnai, valamint a közel-keleti konfliktusokból levont tanulságok alapján frissíti légierejének atomcsapás-gyakorlatait, hogy hiteles elrettentést tanúsítson Oroszországgal szemben - tudósított a Politico.

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Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam
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Az ukrán vasutat támadja Moszkva

Orosz csapás ért egy Odesszába tartó, katonai rakományt szállító hajót, valamint négy mozdonyt Odessza és Dnyipropetrovszk megyében - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

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Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 121 drónt (ebből 76 az új, sugárhajtású Gerány 4-es) és egy H-59-es rakétát indított. A légvédelem 89 drónt fogott el.

(Telegram)

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Jönnek a hírek az éjszakai orosz légicsapásokról

A Harkiv megyei Izjumban egy ember megsebesült a hétfő virradóra végrehajtott orosz légicsapásban, Odessza megyében egy postai szolgáltató logisztikai létesítményeit érte találat - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

(MTI)

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Német gépek repülnek Olaszországba a Steadfast Noon hadgyakorlatra

A német légierő három Tornado harci repülőgéppel vesz részt a NATO idei Steadfast Noon elnevezésű nukleáris védelmi gyakorlatán, amely kedden kezdődik és mintegy másfél hétig tart Olaszországban.

A NATO éves hadgyakorlatán tizenhét tagállam katonái vesznek részt. A szövetség nem hozta nyilvánosságra a gyakorlat forgatókönyvét, de közölte, hogy annak mérete várhatóan hasonló lesz a tavalyihoz, amelyben mintegy kétezer katona és több mint hetven repülőgép vett részt.

(MTI)

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Ursula von der Leyen bejelentette: milliárdos segítség indul meg Ukrajnába

Az Európai Unió a héten mintegy 3 milliárd eurónyi védelmi támogatást utal át Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelkeret terhére – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével - írta meg a Kyiv Independent.

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Ursula von der Leyen bejelentette: milliárdos segítség indul meg Ukrajnába
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Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésban - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Az orosz dízelexport tilalmának ideiglenes feloldásával Donald Trump messze nem csak a NATO-tagállamokat döbbentette le: a republikánusok nagy része is felháborodott az ötleten. Mint kiderült, az amerikai elnök konkrétan megfenyegette Kijevet is: ha nem állítja le az orosz petrokémiai célpontok támadását, Washington beszünteti a fegyverszállítmányokat, majd az ukránok válaszát meg sem várva hirdetett tűzszünetet. Kijev egy másik ponton is megtörni látszik: Vologyimir Zelenszkij elnök veszít népszerűségéből, és bejelentette, hogy a korábbiakkal ellentétben mégis hajlandó kiírni a tartós béke előtt a választásokat, ha Moszkva belemegy egy 60 napos fegyvernyugvásba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Trump bejelentette: azonnali energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

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