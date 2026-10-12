Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Ez nagyon kínos: pillanatok alatt összeomlott Trump nagy tűzszünete
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna betartotta a tűzszünetet, ennek ellenére a kezdeményezés az első pillanatban összeomlott – írja az RBK Ukraine.
Drasztikus lépést követel az északi állam: teljesen kitiltanák az orosz turistákat az Unióból
Elina Valtonen finn külügyminiszter arra szólította fel az európai uniós tagállamokat hétfőn, hogy ne adjanak ki turistavízumokat orosz állampolgároknak mindaddig, amíg Moszkva nem vet véget az ukrajnai háborúnak.
Bepánikolt Moszkva: sorsfordító lépésre készül a Nyugat
Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz idézte Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztjének vészjósló fejtegetését.
Hivatalosan is itt a nagy áttörés: Zelenszkij aláírta a törvényt, nagy könnyebbség jön a határon túli magyaroknak
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában osztotta meg Kijev döntését, ami fontos lehet a két szomszédos ország kapcsolatának szempontjából.
Kudarc lett Moszkva nagy tervéből: szuperbombázó helyett a fél világot fenyegető rakétát villantottak
Az orosz hadsereg új, nagy hatótávolságú cirkálórakétája, a Kh-BD (gyári kódján Izdelije 506) komoly szerepet kaphat Moszkva nukleáris elrettentési stratégiájában, de a háttérben valójában komoly problémákra világíthat rá a terv - tudósított a Defence Express.
Kibordult Donald Trump a brüsszeli vezetőkre: szerinte teljes képmutatás, amit Oroszországgal csinálnak
Az Európai Uniót kritizálta Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán, miután ö maga is kritikát kapott szövetségeseitől, amiért feloldotta az Oroszországra kivetett energetikai szankciókat.
Történelmi fordulat: megtette Ukrajna, amit Magyarország kért - Egyetlen dolgot várnak el most Budapesttől
Ukrajna arra számít, hogy Magyarország nem blokkolja többé Kijev Európai Uniós csatlakozását, most, hogy a parlament megszavazta a nemzeti kisebbségek jogait biztosító törvénycsomagot - erről Andrij Szibiha külügyminiszter írt X-oldalán.
Páros lábbal szállt be Washington és Moszkva alkujába Európa vezető hatalma: „szóba sem jöhet”
Oroszország csak nagy nyomás alatt lesz hajlandó komolyan tárgyalni a békéről, ezért ragaszkodunk a Moszkvára kirótt szankciókhoz – jelentette ki hétfőn a német kancellár, a büntetőintézkedések szigorítását sürgetve.
Felbukkant Európában a jövő csúcsfegyvere: a U740 Valkyrie hamarosan uralhatja az eget a kontinensen
Az Airbus és a Kratos sikeresen végrehajtotta az U740 Valkyrie pilóta nélküli harci repülőgép első európai tesztrepülését - közölte a The Aviationist.
Bemondták Kijevben: egyetlen lépéssel Putyin eszközévé vált a világ legerősebb vezetője
Oroszország szándékosan próbál éket verni az Egyesült Államok és Ukrajna közé a pár napja bejelentett dízelalkuval és arra használja fel a kialakult helyzetet, hogy korlátozza Ukrajna katonai mozgásterét – mondta el Volodimir Feszenko ukrán politikai elemző az ukrán RBK-nak.
Kimondta a német miniszter: ez már több mint hidegháború
Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter a német belső hírszerzés, az Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) hétfői ülésén azt mondta, Németország egy „árnyékháborúban” van, a jelenlegi fenyegetések pedig még kiterjedtebbek, mint a hidegháború idején, mert határtalanná váltak – írja a Die Welt.
Áttörés a magyar-ukrán kapcsolatokban: megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt
Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait és a kisebbségi iskolák jogbiztonságát garantáló törvényt, szúrta ki a Telex. A kárpátaljai magyarság számára kiemelten fontos lépés hatására a magyar kormány zöld utat ad Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatának, lehetővé téve két újabb tárgyalási fejezetcsoport megnyitását.
Két falu elfoglalásáról számoltak be az oroszok
Elfoglalta a donyecki régióbeli Lidine és a Zaporizzsja megyei Mikilszke települést az orosz hadsereg - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Egyre vakmerőbb akciókkal próbálkozik Oroszország: határozott üzenetet küldött a katonai szövetség
A NATO legfőbb katonai parancsnoka, Alexus Grynkewich amerikai tábornok a varsói biztonságpolitikai konferencián várhatóan nyíltan üzen Oroszországnak, leszögezve, hogy a szövetség képes elhárítani bármilyen támadást. A lépés hátterében az áll, hogy a nyugati fővárosokban egyre komolyabban veszik Moszkva fokozódó hibrid hadviselését - jelentette a France24.
Kallas: üdvözöljük a tűzszünetet, ha Moszkva is betartja
Az EU üdvözöli az Ukrajna és Oroszország közötti energetikai tűzszünetet, amennyiben betartják, egyelőre azonban nem látni jelét, hogy Moszkva is tartaná magát ehhez - jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Luxembourgban.
(MTI)
Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi jogokról szóló törvényt
Orbán Anita külügyminiszter luxembourgi nyilatkozata szerint Ukrajna további uniós integrációjának feltétele a kárpátaljai magyarság jogait biztosító törvény hétfői elfogadása. Az uniós külügyminiszterek tanácsülésén emellett jóváhagyják az eddigi legszigorúbb Oroszország elleni szankciós csomagot, és az e heti EU-csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök is találkozik.
Vologyin megint elszabadul: megfejtette a Majdan-tüntetéseket a Duma elnöke
Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szerint a nyugati országok álltak az "ukrajnai neonácik" hatalomra jutása mögött - tudósított a Taszsz.
Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam
Franciaország egyre nyíltabban beszél nukleáris elrettentő erejéről, és az ukrajnai, valamint a közel-keleti konfliktusokból levont tanulságok alapján frissíti légierejének atomcsapás-gyakorlatait, hogy hiteles elrettentést tanúsítson Oroszországgal szemben - tudósított a Politico.
Az ukrán vasutat támadja Moszkva
Orosz csapás ért egy Odesszába tartó, katonai rakományt szállító hajót, valamint négy mozdonyt Odessza és Dnyipropetrovszk megyében - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 121 drónt (ebből 76 az új, sugárhajtású Gerány 4-es) és egy H-59-es rakétát indított. A légvédelem 89 drónt fogott el.
(Telegram)
Jönnek a hírek az éjszakai orosz légicsapásokról
A Harkiv megyei Izjumban egy ember megsebesült a hétfő virradóra végrehajtott orosz légicsapásban, Odessza megyében egy postai szolgáltató logisztikai létesítményeit érte találat - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
(MTI)
Német gépek repülnek Olaszországba a Steadfast Noon hadgyakorlatra
A német légierő három Tornado harci repülőgéppel vesz részt a NATO idei Steadfast Noon elnevezésű nukleáris védelmi gyakorlatán, amely kedden kezdődik és mintegy másfél hétig tart Olaszországban.
A NATO éves hadgyakorlatán tizenhét tagállam katonái vesznek részt. A szövetség nem hozta nyilvánosságra a gyakorlat forgatókönyvét, de közölte, hogy annak mérete várhatóan hasonló lesz a tavalyihoz, amelyben mintegy kétezer katona és több mint hetven repülőgép vett részt.
(MTI)
Ursula von der Leyen bejelentette: milliárdos segítség indul meg Ukrajnába
Az Európai Unió a héten mintegy 3 milliárd eurónyi védelmi támogatást utal át Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelkeret terhére – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével - írta meg a Kyiv Independent.
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésban - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
Az orosz dízelexport tilalmának ideiglenes feloldásával Donald Trump messze nem csak a NATO-tagállamokat döbbentette le: a republikánusok nagy része is felháborodott az ötleten. Mint kiderült, az amerikai elnök konkrétan megfenyegette Kijevet is: ha nem állítja le az orosz petrokémiai célpontok támadását, Washington beszünteti a fegyverszállítmányokat, majd az ukránok válaszát meg sem várva hirdetett tűzszünetet. Kijev egy másik ponton is megtörni látszik: Vologyimir Zelenszkij elnök veszít népszerűségéből, és bejelentette, hogy a korábbiakkal ellentétben mégis hajlandó kiírni a tartós béke előtt a választásokat, ha Moszkva belemegy egy 60 napos fegyvernyugvásba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images
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