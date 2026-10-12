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Nem bírja a tempót a hálózat: óriási mennyiségű zöldenergia vész kárba a világ legnépesebb országában
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Nem bírja a tempót a hálózat: óriási mennyiségű zöldenergia vész kárba a világ legnépesebb országában

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India júliusban és augusztusban közel 1,8 milliárd kilowattórányi megújuló alapon termelt villamos energiát nem tudott hasznosítani, miközben az ország rekordszintű áramigénnyel, ellátási nehézségekkel és kritikusan alacsony széntartalékokkal küzdött – derül ki az Energiakutatási és Tiszta Levegő Központ (CREA) legfrissebb jelentéséből.

Az adatok szerint a két hónap alatt a teljes napenergia-termelés 4,2 százalékát nem tudta befogadni a villamosenergia-hálózat, ami az elégtelen átviteli infrastruktúrára vezethető vissza. A probléma nem új keletű, hiszen az áprilistól júniusig tartó negyedévben a kormányzati adatok alapján a napenergia-termelés 14 százalékát kellett visszaszabályozni. A CREA elemzői szerint a rekordszintű megújulóenergia-termelés ellenére a hálózati és üzemeltetési korlátok miatt továbbra is

jelentős mennyiségű zöldáram vész kárba.

A megújuló energia visszaszabályozása különösen annak fényében aggasztó, hogy júliusban a csúcsigény elérte a 270 GW-ot, a szénerőművek készletei pedig drasztikusan csökkentek: a hónap elején az erőművek közel felénél a széntartalék még a négynapos működéshez sem volt elegendő.

A probléma gyökere abban rejlik, hogy India átviteli hálózata - ahogyan sok másik országban is - nem tud lépést tartani a zöldenergia-kapacitások gyors bővülésével. Az ország jelenleg 304 GW megújulóenergia-kapacitással rendelkezik, amiből önmagában a napenergia mintegy 168 GW-ot tesz ki, vagyis a teljes erőművi kapacitás több mint felét.

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A szeptemberrel záruló negyedévben a napenergia-termelés 39 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a nagy vízerőművek nélkül számított megújulóenergia-termelés pedig először lépte át a 100 milliárd kilowattórát.

Ennek ellenére a szén maradt India energiarendszerének az alapja,

ugyanis a negyedévben a villamos energia mintegy kétharmadát továbbra is szénerőművek biztosították.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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