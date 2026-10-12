Nem bírja a tempót a hálózat: óriási mennyiségű zöldenergia vész kárba a világ legnépesebb országában

India júliusban és augusztusban közel 1,8 milliárd kilowattórányi megújuló alapon termelt villamos energiát nem tudott hasznosítani, miközben az ország rekordszintű áramigénnyel, ellátási nehézségekkel és kritikusan alacsony széntartalékokkal küzdött – derül ki az Energiakutatási és Tiszta Levegő Központ (CREA) legfrissebb jelentéséből.

Az adatok szerint a két hónap alatt a teljes napenergia-termelés 4,2 százalékát nem tudta befogadni a villamosenergia-hálózat, ami az elégtelen átviteli infrastruktúrára vezethető vissza. A probléma nem új keletű, hiszen az áprilistól júniusig tartó negyedévben a kormányzati adatok alapján a napenergia-termelés 14 százalékát kellett visszaszabályozni. A CREA elemzői szerint a rekordszintű megújulóenergia-termelés ellenére a hálózati és üzemeltetési korlátok miatt továbbra is

jelentős mennyiségű zöldáram vész kárba.

A megújuló energia visszaszabályozása különösen annak fényében aggasztó, hogy júliusban a csúcsigény elérte a 270 GW-ot, a szénerőművek készletei pedig drasztikusan csökkentek: a hónap elején az erőművek közel felénél a széntartalék még a négynapos működéshez sem volt elegendő.

A probléma gyökere abban rejlik, hogy India átviteli hálózata - ahogyan sok másik országban is - nem tud lépést tartani a zöldenergia-kapacitások gyors bővülésével. Az ország jelenleg 304 GW megújulóenergia-kapacitással rendelkezik, amiből önmagában a napenergia mintegy 168 GW-ot tesz ki, vagyis a teljes erőművi kapacitás több mint felét.

A szeptemberrel záruló negyedévben a napenergia-termelés 39 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a nagy vízerőművek nélkül számított megújulóenergia-termelés pedig először lépte át a 100 milliárd kilowattórát.

Ennek ellenére a szén maradt India energiarendszerének az alapja,

ugyanis a negyedévben a villamos energia mintegy kétharmadát továbbra is szénerőművek biztosították.

Forrás: Reuters

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