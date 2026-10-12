Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt

Orbán Anita külügyminiszter luxembourgi nyilatkozata szerint Ukrajna további uniós integrációjának feltétele a kárpátaljai magyarság jogait biztosító törvény hétfői elfogadása. Az uniós külügyminiszterek tanácsülésén emellett jóváhagyják az eddigi legszigorúbb Oroszország elleni szankciós csomagot, és az e heti EU-csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök is találkozik.

Az Európai Unió tagországainak hétfői külügyminiszteri tanácsülésére érkezve a tárcavezető kiemelte, hogy Kijevből várják a híreket arról, elfogadja-e az ukrán parlament a kisebbségi jogokról szóló jogszabályokat – jelentette az MTI. A trácavezető szerint ez a lépés jelenthet megoldást a kárpátaljai magyarok oktatási és kisebbségjogi problémáira. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy a tervezet október eleji szakbizottsági jóváhagyása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a magyar kormány zöld utat adjon a keddre tervezett EU-Ukrajna kormányközi konferenciának. Ezen a tanácskozáson nyílhat meg az ukrán csatlakozási tárgyalások két újabb, a belső piacot és a versenyképességet érintő fejezete. A törvények végleges elfogadása után a magyar és uniós szervek – a kárpátaljai magyar szervezetek bevonásával – egy kétoldalú kormányközi bizottság oktatási alcsoportján keresztül szigorúan ellenőrzik majd az ukrán vállalások gyakorlati megvalósítását.

A külügyi tanácsülés napirendjén szerepel az orosz agresszióra válaszul kidolgozott, eddigi legkiterjedtebb uniós szankciós csomag jóváhagyása is. A több mint 800 szervezetet és vállalatot, valamint közel 750 magánszemélyt érintő büntetőintézkedések elsősorban az orosz hadiipart célozzák. Emellett feketelistára kerültek azok a személyek is, akik a megszállt ukrán területeken indultak jelöltként az orosz alsóházi választásokon.

Az orosz–ukrán háború a csütörtökön kezdődő, kétnapos EU-csúcson is kiemelt téma lesz.

António Costa, az Európai Tanács elnökének meghívására Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen is részt vesz az eseményen, ahol a tervek szerint Magyar Péter miniszterelnökkel is tárgyal majd.

A luxembourgi tanácskozáson a közel-keleti helyzet kapcsán a szabadkereskedelem, a hajózás biztonsága és az energiaellátás kérdései is napirendre kerülnek. A régió stabilitásának elősegítése érdekében az EU jóváhagyja egy 80–100 fős, polgári és katonai pillérekből álló libanoni misszió indítását, amelynek célja a helyi katonák és rendőrök kiképzése.

A külügyminiszteri találkozót követően Montenegróval tartanak kormányközi konferenciát, amely jelentős lépést hoz a nyugat-balkáni ország uniós integrációjában. Montenegró újabb három csatlakozási fejezetet zárhat le, így a harmincötből már huszonegyen túl lesz. A magyar diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Budapest érdeke a csatlakozási folyamat mielőbbi sikeres lezárása, amit egy magyar szakértő is aktívan támogat a helyszínen.

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