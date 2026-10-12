16°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Páros lábbal szállt be Washington és Moszkva alkujába Európa vezető hatalma: „szóba sem jöhet”
Globál

Páros lábbal szállt be Washington és Moszkva alkujába Európa vezető hatalma: „szóba sem jöhet”

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország csak nagy nyomás alatt lesz hajlandó komolyan tárgyalni a békéről, ezért ragaszkodunk a Moszkvára kirótt szankciókhoz – jelentette ki hétfőn a német kancellár, a büntetőintézkedések szigorítását sürgetve.

Berlini sajtótájékoztatóján Friedrich Merz úgy vélte, Oroszország bebizonyította, hogy nem gondolja komolyan a béketárgyalásokat, miután a közte és Ukrajna közötti energetikai tűzszünettel kapcsolatos amerikai javaslatra az ukrán civil energetikai infrastruktúra elleni újabb támadásokkal válaszolt.

A kancellár egyúttal bírálta az Egyesült Államok és Oroszország közötti dízelszállítási megállapodást is, leszögezve, hogy az ilyen jellegű alku Németország számára

szóba sem jöhet.

Mint mondta, Berlin tartja magát a szankciókhoz, és továbbra is elkötelezett Ukrajna védelmében.

Még több Globál

Európa bevételére készülnek a Patrióták? – Sorsfordító küzdelmek jönnek a kontinens két nagyhatalmában

Végre kiderült, mi az iszlamista rezsim terve Hormuznál

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök teljes mértékben számíthat Németországra és Európára

– jelentette ki.

Aláhúzta, hogy bár második elnöki ciklusa kezdetén Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai háború napokon belüli lezárását ígérte, ez nem történt meg.

Megjegyezte, hogy a hétvégén német, francia és brit politikai tanácsadók utaznak az Egyesült Államokba, hogy az ukrajnai háborúról egyeztessenek.

Fáradhatatlanul törekszünk arra, hogy megtaláljuk a háború lezárásához vezető közös utat

– fogalmazott.

Trump pénteken beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz államfővel, majd bejelentette: Oroszország „haladéktalanul” több mint 300 ezer tonna, novemberben újabb 500 ezer tonna, nem sokkal később további egymillió tonna gázolaj értékesítését vállalta.

Az amerikai pénzügyminisztérium ezután közölte, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolajexportra kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízelüzemanyag-szállításokat.

Ugyancsak hétfőn Sinan Selen, a német belföldi hírszerző szolgálat (BfV) vezetője arra figyelmeztetett, hogy

Oroszország minden lehetséges eszközt felhasznál a hibrid műveleteihez, beleértve Németországban tervezett merényleteket is.

Alexander Dobrindt belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Selen kitért a lipcsei repülőtéren augusztusban talált, robbanóanyaggal felszerelt drón ügyére, hangsúlyozva, hogy hasonló incidensekre lehet számítani.

A Kreml a drónincidenst kitaláltnak minősítette.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta a német miniszter: ez már több mint hidegháború

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility