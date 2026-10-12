Páros lábbal szállt be Washington és Moszkva alkujába Európa vezető hatalma: „szóba sem jöhet”

Oroszország csak nagy nyomás alatt lesz hajlandó komolyan tárgyalni a békéről, ezért ragaszkodunk a Moszkvára kirótt szankciókhoz – jelentette ki hétfőn a német kancellár, a büntetőintézkedések szigorítását sürgetve.

Berlini sajtótájékoztatóján Friedrich Merz úgy vélte, Oroszország bebizonyította, hogy nem gondolja komolyan a béketárgyalásokat, miután a közte és Ukrajna közötti energetikai tűzszünettel kapcsolatos amerikai javaslatra az ukrán civil energetikai infrastruktúra elleni újabb támadásokkal válaszolt.

A kancellár egyúttal bírálta az Egyesült Államok és Oroszország közötti dízelszállítási megállapodást is, leszögezve, hogy az ilyen jellegű alku Németország számára

szóba sem jöhet.

Mint mondta, Berlin tartja magát a szankciókhoz, és továbbra is elkötelezett Ukrajna védelmében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök teljes mértékben számíthat Németországra és Európára

– jelentette ki.

Aláhúzta, hogy bár második elnöki ciklusa kezdetén Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai háború napokon belüli lezárását ígérte, ez nem történt meg.

Megjegyezte, hogy a hétvégén német, francia és brit politikai tanácsadók utaznak az Egyesült Államokba, hogy az ukrajnai háborúról egyeztessenek.

Fáradhatatlanul törekszünk arra, hogy megtaláljuk a háború lezárásához vezető közös utat

– fogalmazott.

Trump pénteken beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz államfővel, majd bejelentette: Oroszország „haladéktalanul” több mint 300 ezer tonna, novemberben újabb 500 ezer tonna, nem sokkal később további egymillió tonna gázolaj értékesítését vállalta.

Az amerikai pénzügyminisztérium ezután közölte, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolajexportra kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízelüzemanyag-szállításokat.

Ugyancsak hétfőn Sinan Selen, a német belföldi hírszerző szolgálat (BfV) vezetője arra figyelmeztetett, hogy

Oroszország minden lehetséges eszközt felhasznál a hibrid műveleteihez, beleértve Németországban tervezett merényleteket is.

Alexander Dobrindt belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Selen kitért a lipcsei repülőtéren augusztusban talált, robbanóanyaggal felszerelt drón ügyére, hangsúlyozva, hogy hasonló incidensekre lehet számítani.

A Kreml a drónincidenst kitaláltnak minősítette.

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