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Polgárháborútól retteg a híres amerikai zenész - Donald Trump is megosztotta a művész kirohanását
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Polgárháborútól retteg a híres amerikai zenész - Donald Trump is megosztotta a művész kirohanását

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Megosztott Donald Trump amerikai elnök egy posztot, melyben Kid Rock amerikai énekes vallási alapú polgárháborúra figyelmezteti követőit – írja az Independent.

Kid Rock a michigani félidős választásokról beszélt a Fox News műsorán: azt mondta Abdul El-Sayed demokrata szenátusi jelöltről, hogy „báránybőrbe bújt farkas,” aki szerinte „vallási polgárháborút” hozhat az Egyesült Államokba.

Arról beszélt az interjúban, hogy szerinte Michiganben van az egyik legnagyobb arab népesség a Közel-Keleten kívül, illetve, hogy szerinte az iszlám nem egyszerű vallás, hanem „vallási ideológia.”

Tudom, hogy vannak szélsőségesek és vannak mérsékeltebbek. De nem akarom, hogy az unokáim egy nap polgárháborúban harcoljanak valamilyen vallási ideológia miatt. Ez ijesztő. Szerintem El-Sayed báránybőrbe bújt farkas”

– mondta Kid Rock.

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Donald Trump amerikai elnök ezt a klippet is megosztotta Truth Social oldalán, illetve később egy olyat is, melyben Kid Rock arról beszél, hogy Amerika „soha nem lesz egy ország Mohamed alatt, hanem mindig egy ország lesz Isten alatt.”

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