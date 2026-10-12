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Rémisztő figyelmeztetést adtak ki a lázadók: az olajnagyhatalom szinte összes repülőtere célponttá vált
Globál

Rémisztő figyelmeztetést adtak ki a lázadók: az olajnagyhatalom szinte összes repülőtere célponttá vált

MTI
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Legkevesebb egy halálos és 11 sebesült áldozata van annak a vasárnap késő esti támadásnak, amelyet a jemeni húszi lázadók követtek el ismét a Háled királyról elnevezett, rijádi nemzetközi repülőtér ellen - közölte a szaúdi légiközlekedési hatóság az X-en.

A halálos áldozat egy pakisztáni állampolgár. A támadás okozta anyagi kár felmérése még tart. A húszik szombaton is támadták ezt a repülőteret, és akkor 12 ember halálát okozták, valamint több mint háromszázan sebesültek meg.

A légiközlekedési hatóság szerint vasárnap a dammámi Fahd Király repülőteret is érte húszi támadás, amely anyagi kárt okozott.

A húszik jelentkeztek, hogy mindegyik támadást ők követték el, és figyelmeztették Rijádot, hogy az ország összes repülőterét és a légterét is "legitim célpontnak" tekintik,

kivéve a mekkai és a medinai repülőteret, mert ezek a városok szentek a muszlimoknak.

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A húszik azt állították, hogy ballisztikus rakétákkal, manőverező robotrepülőgépekkel és drónokkal összesen négy támadást hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen az utóbbi 24 órában. A célpontok között volt a két repülőtér, egy földgázüzem és egy olajfinomító, amely az Aramco állami vállalaté - részletezték.

Az Irán-barát milícia szerint ez idő alatt Szaúd-Arábia több mint 120 légitámadást hajtott végre Jemenben a főváros, Szanaa és több tartomány ellen. Ezek mind olyan területek, amelyeket a lázadók birtokolnak.

A dpa hírügynökség szerint független forrásból egyelőre nem lehet ellenőrizni a húszik állításait.

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Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

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