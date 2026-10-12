Súlyos beismerés: katasztrófa előtt áll a közel-keleti rezsim és nem Amerika bombái miatt

Maszúd Peszeskján iráni elnök arról beszélt egy, az egészségügyi helyzetre fókuszáló rendezvényen, hogy Teherán nagyon súlyos problémákkal nézhet szembe:

A háború, amellyel most szembesülünk, nem oldható meg pusztán fegyverekkel és rakétákkal. Bár ezek a fenyegetések léteznek, az általuk teremtett gazdasági helyzet rosszabb. Nekünk magunknak is kötelességünk megoldani az emberek problémáit

– jelentette ki.

Az Egyesült Államok és Irán közötti háború már több mint fél éve tart, de egyelőre nem látszik, hogy a felek közelednének a lezárás felé. Donald Trump amerikai elnök ismételten azzal fenyegeti Teheránt, hogy

nagyszabású támadást indít az ország ellen a közeljövőben, ám az iszlamista hatalomnak egyre inkább a romló gazdasági helyzettel van problémájuk.

Az infláció az egekben, kifejezetten az élelmiszerek drágulnak nagy tempóban, ez pedig a lakosság elégedetlenségét is kiválthatja.

Emlékezetes, 2025 legvégén éppen emiatt vonultak tömegek az utcára, akkor a tüntetők egy része az ajatollah távozását is el akarta érni. A hatóságok a demonstrációkat gyorsan vérbe fojtották, ezt követően robbant ki a háború, a hírek szerint éppen azért, mert Washington és Jeruzsálem lehetőséget látott arra, hogy az irániak is fellázadnak a kormányuk ellen. Most ennyire éles hangokat még nem tapasztalni, de Peszeskján kijelentése is mutatja, hogy az országban nagyon súlyos helyzettel nézhetnek szembe.

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