Súlyos figyelmeztetés érkezett: bukás fenyegeti Netanjahut, felrobbanhat a Közel-Kelet

Az izraeli Demokrata Párt vezetője egy konferencián azt mondta: szerinte tervezett koalíciós partnereivel együtt meg fogják nyerni a választást, Netanjahu és partnerei pedig nem fogjak tudni kormányt alakítani. A választás viszont szerinte nem biztos, hogy tiszta és békés lesz.

Kétség nem férhet hozzá, hogy [Netanjahu] megpróbálja majd megzavarni a választások előtt és a választás napján a demokratikus folyamatokat. Ami megtörtént az Egyesült Államokban 2021. január 6-án, meg tud történni itt is”

– mondta Golán, utalva az eseményre, mely során Donald Trump elnök hívei megtámadták a Capitoliumot.

Bár Golán itt arról beszél, hogy Netanjahu a választás eredményeit támadhatja meg, korábban izraeli sajtóhírek arról szóltak: elképzelhető, hogy az izraeli választásokat teljesen elhalasztják, mert Izrael és az USA megint megtámadhatja Iránt.

Jelenlegi pollok alapján Golán pártja nyolc helyet szerezhet a Knesszetben.

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