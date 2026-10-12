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Súlyos figyelmeztetés érkezett: bukás fenyegeti Netanjahut, felrobbanhat a Közel-Kelet
Globál

Súlyos figyelmeztetés érkezett: bukás fenyegeti Netanjahut, felrobbanhat a Közel-Kelet

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Megvádolta az izraeli ellenzéki demokrata párt elnöke, Jaír Golán Benjámin Netanjahu miniszterelnököt azzal, hogy meg akarja zavarni az október 27-ei választásokat – írja a Times of Israel.

Az izraeli Demokrata Párt vezetője egy konferencián azt mondta: szerinte tervezett koalíciós partnereivel együtt meg fogják nyerni a választást, Netanjahu és partnerei pedig nem fogjak tudni kormányt alakítani. A választás viszont szerinte nem biztos, hogy tiszta és békés lesz.

Kétség nem férhet hozzá, hogy [Netanjahu] megpróbálja majd megzavarni a választások előtt és a választás napján a demokratikus folyamatokat. Ami megtörtént az Egyesült Államokban 2021. január 6-án, meg tud történni itt is”

– mondta Golán, utalva az eseményre, mely során Donald Trump elnök hívei megtámadták a Capitoliumot.

Bár Golán itt arról beszél, hogy Netanjahu a választás eredményeit támadhatja meg, korábban izraeli sajtóhírek arról szóltak: elképzelhető, hogy az izraeli választásokat teljesen elhalasztják, mert Izrael és az USA megint megtámadhatja Iránt.

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Jelenlegi pollok alapján Golán pártja nyolc helyet szerezhet a Knesszetben.

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Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

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