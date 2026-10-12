14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos pofont kapott Donald Tusk kormánya: a második legnagyobb lengyel városban hagyták helyben a jelöltjüket
Globál

Súlyos pofont kapott Donald Tusk kormánya: a második legnagyobb lengyel városban hagyták helyben a jelöltjüket

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Łukasz Gibała független jelölt nyerte meg a krakkói időközi polgármester-választást, amelynek második fordulójában legyőzte Monika Piątkowskát, a fő lengyel kormánykoalíciós párt politikusát a hétfő hajnalban közzétett végeredmények szerint. Donald Tusk miniszterelnök számára nagy pofon a mostani eredmény egy évvel a parlamenti választások előtt.

Gibała a voksok 62,12 százalékát nyerte el, Piątkowskára a krakkóiak 37,88 százaléka szavazott.

A 49 éves Łukasz Gibała krakkói vállalkozó, városi képviselő, a Barátságos Krakkó nevű városi mozgalom alapítója. Egyik támogatója volt a májusi népszavazásnak. Gibałát 2007-ben a Polgári Platform (PO, jelenleg Polgári Koalíció – KO) tagjaként parlamenti képviselőnek választották, mandátumát 2015-ig töltötte be, 2012-ben azonban kilépett a PO-ból. A polgármester-választáson nagyrészt a magukat jobboldali nézetűnek valló lakosok támogatták.

Ma Lengyelországban egyre többen veszik észre, hogy nem kell abban a valóságban élnünk, amelyet a varsói politikusok ránk kényszerítenek. Egyre többen jönnek rá, hogy mi, a saját városainkban, jobban tudjuk, mi a jó nekünk, mint ők Varsóban

mondta győzelme után Gibała.

Még több Globál

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt

Vologyin megint elszabadul: megfejtette a Majdan-tüntetéseket a Duma elnöke

Piątkowska a KO szenátora.

A KO elnöke, Donald Tusk miniszterelnök számára jelentős csapás ez az eredmény, ugyanis pártja a nagyvárosokban a legerősebb.

Alig egy év múlva lesznek parlamenti választások Lengyelországban, és bár a Polgári Koalíció vezet a felmérésekben, a jobboldali ellenzék együtt jóval több szavazatra számíthat.

A jobboldali ellenzék üdvözölte Gibała győzelmét, habár a politikus nem az ő jelöltjük volt.

Lengyelország második legnagyobb városában azért tartottak időközi választást, mert a májusi helyi népszavazáson – a város eladósodása és más helyi panaszok miatt – leváltották Aleksander Miszalskit, a 2024-ben megválasztott polgármestert.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility