Súlyos pofont kapott Donald Tusk kormánya: a második legnagyobb lengyel városban hagyták helyben a jelöltjüket

Łukasz Gibała független jelölt nyerte meg a krakkói időközi polgármester-választást, amelynek második fordulójában legyőzte Monika Piątkowskát, a fő lengyel kormánykoalíciós párt politikusát a hétfő hajnalban közzétett végeredmények szerint. Donald Tusk miniszterelnök számára nagy pofon a mostani eredmény egy évvel a parlamenti választások előtt.

Gibała a voksok 62,12 százalékát nyerte el, Piątkowskára a krakkóiak 37,88 százaléka szavazott.

A 49 éves Łukasz Gibała krakkói vállalkozó, városi képviselő, a Barátságos Krakkó nevű városi mozgalom alapítója. Egyik támogatója volt a májusi népszavazásnak. Gibałát 2007-ben a Polgári Platform (PO, jelenleg Polgári Koalíció – KO) tagjaként parlamenti képviselőnek választották, mandátumát 2015-ig töltötte be, 2012-ben azonban kilépett a PO-ból. A polgármester-választáson nagyrészt a magukat jobboldali nézetűnek valló lakosok támogatták.

Ma Lengyelországban egyre többen veszik észre, hogy nem kell abban a valóságban élnünk, amelyet a varsói politikusok ránk kényszerítenek. Egyre többen jönnek rá, hogy mi, a saját városainkban, jobban tudjuk, mi a jó nekünk, mint ők Varsóban

– mondta győzelme után Gibała.

Piątkowska a KO szenátora.

A KO elnöke, Donald Tusk miniszterelnök számára jelentős csapás ez az eredmény, ugyanis pártja a nagyvárosokban a legerősebb.

Alig egy év múlva lesznek parlamenti választások Lengyelországban, és bár a Polgári Koalíció vezet a felmérésekben, a jobboldali ellenzék együtt jóval több szavazatra számíthat.

A jobboldali ellenzék üdvözölte Gibała győzelmét, habár a politikus nem az ő jelöltjük volt.

Lengyelország második legnagyobb városában azért tartottak időközi választást, mert a májusi helyi népszavazáson – a város eladósodása és más helyi panaszok miatt – leváltották Aleksander Miszalskit, a 2024-ben megválasztott polgármestert.

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