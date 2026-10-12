Szétesés előtt a német kormány? – Csúnyán egymásnak estek a koalíciós partnerek

Bärbel Bas német munkaügyi miniszter, egyben a kisebbik koalíciós partner, a szociáldemokrata SPD egyik társelnöke hétfőn váratlanul benyújtotta lemondását mindkét posztról egy családi tragédiára, illetve a koalíciós partner CDU/CSU őt ért támadásaira hivatkozva. A lemondás súlyos feszültségekre világít Friedrich Merz kormányában, és a koalíció megrendüléséhez is vezethet.

Mostohalányom halála után rájöttem, időre van szükséges a gyász feldolgozásához. Ezen felül sajnálatos módon azt kell megállapítanom, hogy a velem szembeni nyilvános támadások – sajnos a koalíciós partner soraiból is – ebben a számomra személyesen nehéz időszakban tovább fokozódtak

– fogalmazott hétfőn megjelent lemondólevelében Bas.

A lemondást követően több SPD-s politikus is kritikákat fogalmazott meg a koalíciós partnerrel, a konzervatív CDU/CSU pártszövetséggel szemben.

A gyász utolsó napjaiban ellene irányuló támadások illetlenek voltak. Ilyet nem illik tenni

– fogalmazott Lars Klingbeil, az SPD másik társelnöke, egyben alkancellár.

Klingbeil azt is bejelentette, hogy az év végével az SPD teljes vezetését újraválasztják, és marad a társelnöki rendszer, egy férfi és egy női társelnökkel.

Manuela Schwesig, Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartomány szociáldemokrata miniszterelnöke még keményebben fogalmazott:

A CDU támadásai – amelyek annak ellenére történtek, hogy [Bas] nehéz személyes helyzetben volt – embertelenek és könyörtelenek voltak

– írta az X-en.

A CDU/CSU és Bas között a nyugdíjreform miatt bontakozott ki vita. A konzervatívok egyre nagyobb nyomást helyeztek Bas minisztériumára, hogy álljon elő egy megfelelő javaslattal, miközben mind a kormány, mind a koalíciós pártok népszerűsége jelentőset esett. Friedrich Merz kormánya tavaly májusi megalakulása óta lényegében alig haladt előre a tervezett reformokkal, részben a két koalíciós erő egyet nem értése miatt.

Alice Weidel, a jelenleg legnépszerűbb német párt, az ellenzéki, radikális jobboldali AfD társelnöke Bas lépésére reagálva, a koalíciós pártok hivatalos színeire utalva azt írta: Basnak

a koalíciós partner, a CDU elleni támadása azt mutatja, hogy a fekete-vörös koalíció véget ért.

Bas utódjául a munkaügyi tárca élére az SPD Alexander Schweitzert, Rajna-vidék–Pfalz tartomány korábbi miniszterelnökét választotta.

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