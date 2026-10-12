Szibiha bejelentette: van egy dolog, ami valódi áttörést jelentene az ukrajnai háború lezárása felé

Egy interjúban beszélt a tárcavezető arról, hogy pontosan mi hozhatná el az áttörést a háborúban. Szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója kulcsfontosságú lehet a lezárás felé. Azt is hozzátette, hogy Kijev ennek az összehozásán munkálkodik:

Szeretnénk, ha ez mielőbb megtörténne. Minden lehetőséget megragadunk, legyen az bármilyen kicsi is, hogy közelebb hozzuk a békét

– emelte ki, jelezve, hogy készen állnak a találkozóra.

Nem nevezte meg pontosan, hogy kinek a közvetítése lenne szükséges a találkozóhoz, szerinte akár Donald Trrump amerikai, akár Recep Tayyip Erdogan török elnök is betölthetné ezt a szerepet. A szükséges eredmények között a tűzszünetet, a hadifoglyok cseréjét és az Oroszországba kényszerített ukrán gyermekek hazatérését nevezte meg. Szibiha arról is beszélt, hogy kidolgoztak már egy sor bizalomépítő lépést, amiket a sikeres tárgyalások után léptetnének életbe. Hangsúlyozta például, hogy a fegyvernyugvási megállapodásnak számos területe ki kell terjednie, például a tengeri szállításokra, az energetikai infrastruktúrára, de kiemelte a globális élelmiszerellátási láncokat is. Azt nem zárta ki, hogy előzetesen egy alacsonyabb szintű találkozóra is sor kerüljön, ugyanakkor a valódi áttöréshez több kell:

De ha új lendületről, új kilátásokról és a háború befejezésének új ütemtervéről beszélünk, akkor véleményem szerint vezetői szintű találkozóra van szükség

– hangsúlyozta.

Hangsúlyozta, hogy az eddigiektől eltérő módon kell folytatniuk a feleknek, mert az már kiderült, hogy a sok próbálkozás ellenére az eddigi tervek nem működtek. Azt is hozzátette, hogy

Kijev nem fogad el egyetlen olyan elképzelést sem, ami a szuverenitását vagy a területi integritását sértené.

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