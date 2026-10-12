Távozik Merz egyik minisztere: családi tragédia árnyékában zúdult rá össztűz

Családi gyászára és az őt ért nyilvános támadásokra hivatkozva lemond munkaügyi miniszteri tisztségéről és a Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) társelnöki posztjáról Bärbel Bas – közölte hétfőn maga a politikus.

Mostohalányom halála után rájöttem, időre van szükséges a gyász feldolgozásához

– írta Bas az SPD vezetésének címzett levelében.

Hozzátette, hogy az elmúlt napokban a gyász idején felerősödtek az ellene irányuló nyilvános támadások, a többi között a kormánykoalíció konzervatív partnereinek részéről.

A CDU és a CSU politikusai a közelmúltban élesen bírálták Bast amiatt, hogy nem terjesztette elő elég gyorsan a tervezett reformokhoz kapcsolódó törvényjavaslatokat, például a nyugdíjrendszer terén. Azzal vádolták, hogy késlelteti és akadályozza a reformokat – írja a Tagesschau.de.

Lars Klingbeil alkancellár és pénzügyminiszter, az SPD másik társelnöke elfogadhatatlannak nevezte a Bas ellen a gyász időszakában intézett támadásokat. Mint fogalmazott, az elmúlt napokban történtek nem voltak helyénvalók.

Egyelőre nem tudni, ki veszi át Bas pártelnöki és kormányzati tisztségeit. A politikus közölte, hogy parlamenti képviselői mandátumát megtartja.

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