Történelmi fordulat: megtette Ukrajna, amit Magyarország kért - Egyetlen dolgot várnak el most Budapesttől

Ukrajna arra számít, hogy Magyarország nem blokkolja többé Kijev Európai Uniós csatlakozását, most, hogy a parlament megszavazta a nemzeti kisebbségek jogait biztosító törvénycsomagot - erről Andrij Szibiha külügyminiszter írt X-oldalán.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter a Külügyek Tanácsa luxembourgi ülésének margóján találkozott magyar kollégájával, Orbán Anitával. A megbeszélést követően Szibiga közölte, hogy

arra számít, hogy október 13-án, kedden hivatalosan is megnyílik a "Belső piac" elnevezésű 2. klaszter és a "Versenyképesség és inkluzív növekedés" című 3. klaszter - Ukrajna folytatja útját az Európai Unió felé.

Az ukrán tárcavezető egyúttal megköszönte a magyar fél konstruktív hozzáállását az ügyben.

A Verhovna Rada (ukrán parlament) október 12-én elfogadta az ukrajnai őshonos népek és nemzeti kisebbségek oktatási jogainak biztosításáról szóló törvényt. Ez az 1. klaszter keretében vállalt ukrán kötelezettségek teljesítésének része volt.

Budapest eddig e jogszabály hiányára hivatkozva tartotta fenn vétóját Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatosan.

Szibiga hangsúlyozta, hogy nincs jobb módja a magyar nemzeti kisebbség jogainak és biztonságának garantálására Ukrajnában, mint az ország mielőbbi EU-csatlakozása. A találkozón a felek egyeztettek a Kijevet és más ukrán városok civil lakosságát érő, fokozódó orosz légitámadásokról, valamint a közelgő Európai Tanács napirendjéről is.

Október 13-án az Európai Unió az úgynevezett "szuperkedd" keretében több kormányközi konferenciát is tervez a bővítési tárgyalások előmozdítására, beleértve az Ukrajnával és Moldovával zajló egyeztetéseket is.

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