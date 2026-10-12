11°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Érik az újabb csörte: a Spar az Európai Bizottsághoz fordult
Új dimenzió a harcmezőn: öngyilkos drónokkal szerelik fel az amerikai tankokat
Globál

Új dimenzió a harcmezőn: öngyilkos drónokkal szerelik fel az amerikai tankokat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai hadsereg három PERCH 2.0 típusú drónindító prototípust vásárolt, amellyel M1A2 Abrams harckocsikat szerelnének fel AeroVironment Switchblade 300 típusú öngyilkos drónok indításához. A rendszer lehetővé teszi, hogy a harckocsizók közvetlen rálátás nélkül is légi felderítést és precíziós csapásmérést hajtsanak végre - számolt be az Army Recognition.

A rendszert a General Dynamics Land Systems (GDLS) fejlesztette ki, és a cég tervei szerint 2026 októberének végéig négy prototípust szállít le az amerikai hadsereg 1. lovashadosztályának texasi Fort Hood-i bázisára. A katonák az indítókat Abrams harckocsikon fogják tesztelni, vizsgálva, hogy azok mennyiben javítják a páncélos alegységek helyzetfelismerését, céllefedési képességét és harcászati túlélőképességét.

A PERCH (teljes nevén Precision Effects and Reconnaissance, Canister-Housed) egy moduláris indítórendszer, amelyet a GDLS az AeroVironmenttel közösen fejlesztett ki. Az M1A2 Abrams SEPv3 harckocsihoz, valamint esetlegesen Stryker páncélozott járművekhez tervezett megoldás szerves képességet biztosít a személyzet számára a drónok felderítésre, célazonosításra és precíziós csapásmérésre történő alkalmazásához.

A PERCH 2.0 konfigurációban az AeroVironment Switchblade 300-as modelljét használják, amely egy könnyű, elektromos meghajtású öngyilkos drón, és elsősorban élőerővel, valamint könnyebben védett célpontokkal szemben hatásos. Az eszköz elektrooptikai szenzorjaival a kezelő megfigyelheti a célterületet, mielőtt döntést hozna a csapásról.

Ezáltal az Abrams személyzete rejtett állásokat vagy terepakadályok mögötti fenyegetéseket is felderíthet anélkül, hogy a harckocsit közvetlen tüzelőállásba kellene manővereznie.

Még több Globál

Súlyos pofont kapott Donald Tusk kormánya: a második legnagyobb lengyel városban hagyták helyben a jelöltjüket

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésban - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Elszabadultak az indulatok: kilencszáz kilométert repültek a tengerbe csapódó rakéták

Az Abrams 120 milliméteres simacsövű lövegével ellentétben – amely az azonosított célpontok elleni közvetlen tüzelést igényel – a Switchblade 300 képes tereptárgyak mögé manőverezni, légi megfigyelést végezni, majd csapást mérni. Ez a képesség különösen értékes lehet a rejtett páncéltörő csoportok és lesállások ellen, amelyek a harckocsiszemélyzet közvetlen látómezején kívülről veszélyeztetik a páncélos kötelékeket.

Kapcsolódó cikkünk

Elszabadultak az indulatok: kilencszáz kilométert repültek a tengerbe csapódó rakéták

Kiderült: Donald Trump lényegében megfenyegette egész Európát, csak hogy az oroszoknak kedvezzen

Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility