Új dimenzió a harcmezőn: öngyilkos drónokkal szerelik fel az amerikai tankokat

A rendszert a General Dynamics Land Systems (GDLS) fejlesztette ki, és a cég tervei szerint 2026 októberének végéig négy prototípust szállít le az amerikai hadsereg 1. lovashadosztályának texasi Fort Hood-i bázisára. A katonák az indítókat Abrams harckocsikon fogják tesztelni, vizsgálva, hogy azok mennyiben javítják a páncélos alegységek helyzetfelismerését, céllefedési képességét és harcászati túlélőképességét.

A PERCH (teljes nevén Precision Effects and Reconnaissance, Canister-Housed) egy moduláris indítórendszer, amelyet a GDLS az AeroVironmenttel közösen fejlesztett ki. Az M1A2 Abrams SEPv3 harckocsihoz, valamint esetlegesen Stryker páncélozott járművekhez tervezett megoldás szerves képességet biztosít a személyzet számára a drónok felderítésre, célazonosításra és precíziós csapásmérésre történő alkalmazásához.

A PERCH 2.0 konfigurációban az AeroVironment Switchblade 300-as modelljét használják, amely egy könnyű, elektromos meghajtású öngyilkos drón, és elsősorban élőerővel, valamint könnyebben védett célpontokkal szemben hatásos. Az eszköz elektrooptikai szenzorjaival a kezelő megfigyelheti a célterületet, mielőtt döntést hozna a csapásról.

Ezáltal az Abrams személyzete rejtett állásokat vagy terepakadályok mögötti fenyegetéseket is felderíthet anélkül, hogy a harckocsit közvetlen tüzelőállásba kellene manővereznie.

Az Abrams 120 milliméteres simacsövű lövegével ellentétben – amely az azonosított célpontok elleni közvetlen tüzelést igényel – a Switchblade 300 képes tereptárgyak mögé manőverezni, légi megfigyelést végezni, majd csapást mérni. Ez a képesség különösen értékes lehet a rejtett páncéltörő csoportok és lesállások ellen, amelyek a harckocsiszemélyzet közvetlen látómezején kívülről veszélyeztetik a páncélos kötelékeket.

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