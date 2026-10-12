Ursula von der Leyen bejelentette: milliárdos segítség indul meg Ukrajnába

Zelenszkij az október 11-i telefonbeszélgetést követően mondott köszönetet az uniónak a támogatásért. Az egyeztetésre mindössze néhány órával azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette az orosz–ukrán energetikai tűzszünetet. Ukrán tisztségviselők a Kyiv Independentnek úgy nyilatkoztak, hogy
Kijev nem rendelkezett előzetes információval a megállapodásról, Zelenszkij ugyanakkor jelezte, hogy Ukrajna elfogadja azt.
Ursula von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja Zelenszkij tűzszüneti felhívásait. Egyúttal megerősítette, hogy az EU még ezen a héten folyósítja a forrásokat Ukrajna védelmi képességeinek erősítésére és légterének védelmére.
Az EU 90 milliárd eurós hitelét 2026 áprilisában hagyták jóvá azzal a céllal, hogy 2027 végéig fedezze Kijev pénzügyi és védelmi szükségleteinek kétharmadát. A 2026-os évre 28,3 milliárd eurót különítettek el védelmi célokra, az ezek felhasználására vonatkozó ukrán terveket pedig Brüsszel már jóvá is hagyta.
A legutóbbi, október 7-i, 1,24 milliárd eurós kifizetéssel együtt a védelmi keretből még 15,4 milliárd euró folyósítása van hátra. Ehhez Kijevnek be kell nyújtania a számlaigazolásokat, amelyeket Brüsszel utólag ellenőriz. A védelmi kiadásokon túl a hitelkeret 17,1 milliárd eurónyi költségvetési támogatást is tartalmaz, amelyet Ukrajna a politikai és gazdasági reformok végrehajtásáért cserébe kap meg.
A 90 milliárd eurós uniós hitel ellenére Ukrajna 2027-es költségvetésében továbbra is 42 milliárd dolláros hiánnyal számolnak.
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