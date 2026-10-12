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Váratlan fordulat a súlyos konfliktusban: meglepő ajánlatot tett ősellenségének az iszlamista rezsim
Globál

Váratlan fordulat a súlyos konfliktusban: meglepő ajánlatot tett ősellenségének az iszlamista rezsim

Portfolio
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Irán úgy véli, hogy minél gyorsabban pontot kellene tenni a konfliktus végére, ehhez pedig felajánlotta a segítségét is – közölte a Middle East Eye.

A teheráni döntéshozók felszólították Szaúd-Arábiát, hogy a katonai helyett inkább a politikai megoldásra törekedjen a jemeni húszi lázadókkal. Az igazi meglepetés ezt követően jött, ugyanis az iszlamista hatalom még a segítségét is felajánlotta a közvetítésben. Ez a lépés azért is kifejezetten furcsa, mivel Irán és Szaúd-Arábia régóta egymás riválisai, az amerikai-iráni háború kirobbanása óta az síita hatalom rendszeresen lőtte drónokkal és rakétákkal a szaúdi célpontokat.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter fogalmazta meg egy telefonbeszélgetés során a felajánlást:

A katonai megközelítéshez való ragaszkodás és a politikai megoldás figyelmen kívül hagyása csak tovább bonyolítaná a helyzetet

– mondta.

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Hozzátette, hogy a regionális ellentétekre nincs katonai megoldás, ezért inkább a politikai rendezésben felajánlotta a segítségét is. A királyság egyre súlyosabb támadásokat szenved el a húszik felől, a rijádi repteret ért támadásban összesen 12-en meghaltak és 309-en megsebesültek. Ezt követően Eszmail Bágei, a külügyi szóvivő is megszólalt, aki más felelősöket nevezett meg a támadást követően:

Nem akarjuk, hogy két muszlim ország között folytatódjon az ellenségeskedés, különösen mivel a régió már most is feszültségekkel néz szembe az Egyesült Államok és Izrael miatt

– mondta.

A jemeni húszik arra figyelmeztették a szomszédos hatalmat, hogy ne használják az országban a reptereket, mivel azokat támadások érhetik. Ez alól csak a szent városok, Mekka és Medina légikikötője kapott mentességet, bár a lázadók korábban ezeket a városokat is támadták.

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Címlapkép forrása: Marwan Abdullah Yahya Saeed Al-shabi/Anadolu via Getty Images

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